港股再度以2萬點以下收市　成交額不足千億　汽車股逆市飆升

美國三大指數上周五（21日）高收，惟升幅輕微。亞太區股市今日（24日）早段走勢個別，其中日本股市上揚，澳洲及韓國股市均向下。商品市場方面，油價於亞洲交易時段偏軟，期金則向上。



【16:53】

港股今日以失守2萬點，並自上月28日以來，首之以低於2萬點收市。同時交投相當淡靜，再次不足千億元。

恒指收市報19959點，跌115點，國指跌6733點，跌31點，科指跌8點，報3961點，成交額為964億元。

內房股今日表現疲弱，龍湖（0960）跌2.4%，報22.1元，碧桂園（2007）跌2.4%，報2.06元，中海外（0688）跌1.4%，潤地（1109）跌1.6%。

科技股方面，百度（9888）跌0.7%，京東（9618）跌0.9%，阿里（9988）跌1.2%，美團（3690）跌不足0.1%，騰訊（0700）跌1.2%。

物管股低收，碧桂園服務（6098）跌2%，華潤萬象（1209）跌0.2%，融創服務（1516）跌2.3%，世茂服務（0873）跌1.5%。

汽車股今日逆市上揚，比亞迪（1211）升3.6%，長汽（2333）升1.2%，蔚來（9866）升2.5%。

金融股方面，滙豐（0005）平收，友邦（1299）跌0.4%。

【15:42】

內地股市低收，上證收市報3275點，跌25點，深成指數收市報11317點，跌133點，滬深300指數收市報3982點，跌49點，創業板指數收市報2301點，跌39點。

亞太區股市方面，日股升29點，報28593點，台股升23點，報15626點，韓股跌20點，報2523點。

港股跌幅收窄，最新報19921點，跌153點，國指跌44點，報6719點，科指跌20點，報3949點。

【14:30】

港股跌勢曾擴大至逾300點，最新報19777點，跌298點，國指跌94點，報6669點，科指跌3914點，跌55點。

手機設備股受壓，鴻騰（6088）跌12.9%，舜宇（2382）跌3.4%，高偉電子（1415）跌1.9%，瑞聲（2018）則逆市升0.5%。

【13:33】

港股跌勢午後加劇，恒指最新報19843點，跌232點，國指跌64點，報6699點，科指跌35點，報3934點。

李寧（2331）跌3.6%，舜宇（2382）跌3.4%，金沙（1928）跌3.4%，龍湖（0960）跌3.1%，招商銀行（3968）跌3.1%。

【12:36】

港股今早處於弱勢，再次失守2萬點，交投依然淡靜，半日成交額不足500億元。

恒指最新報19949點，跌125點，國指最新報6740點，跌23點，科指升8點，報3978點，成交額為493億元。

內需及消費股表現疲弱，李寧（2331）跌3.1%，中午收市報57.2元，安踏（2020）跌0.9%，海底撈（6862）跌0.8%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.2%，騰訊（0700）跌1.5%，美團（3690）平收，京東（9618）跌0.4%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.9%，友邦（1299）跌0.4%，港交所（0388）跌0.5%。

濠賭股受壓，金沙（1928）跌2.9%，報28.6元，永利（1128）跌0.7%，銀娛（0027）跌1.6%。

晶片股方面，中芯（0981）倒升，最新報23.3元，升0.2%，華虹（1347）跌1%。

【11:39】

恒指維持逾百點跌幅，最新報19960點，跌114點，國指最新報6743點，跌20點，科指升9點，報3979點。

李寧（2331）跌3.4%，報57.05元，舜宇（2382）跌3.2%，金沙（1928）跌2.9%。

【10:48】

港股再次失守2萬點關，恒指最新報19937點，跌137點，國指跌31點，報6732點，科指跌8點，報3961點。

舜宇（2382）跌2.5%，中芯（0981）跌2.2%，李寧（23311）跌2.1%，金沙（1928）跌2%。

【09:29】

恒指最新報20049點，低開25點，國指最新報6762點，低開1點，科指最新報3972點，高開1點。

阿里（9988）最新報87.45元，低開0.6%，騰訊（0700）最新報347.2元，低開0.6%，美團（3690）最新報137.7元，平開，小米（1810）最新報11.54元，平開。

金融股方面，滙豐（0005）最新報55.95元，平開，友邦（1299）最新報82.1元，低開0.8%，港交所（0388）最新報333.2元，高開0.5%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）低開1%。