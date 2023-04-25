調查｜8成受公關稱招人才及留人才屬最大挑戰　善用科技提升效率

在過去3年，本港不同行業均受到新冠疫情衝擊，商業及專業服務更甚。隨著社會日漸復常，市場人士將焦點落入經濟復蘇，惟先決條件在於如何應付疫情造成的衝擊。香港公共關係專業人員協會與香港恒生大學傳播學院早前進行問卷調查，發現有近80%受訪者指出，招聘及挽留人才乃是公關行業最大挑戰。香沋公共關係專業人員協議發言人明言，是次調查反映出搶人才的迫切性，同時亦提醒從業員要掌握危機處理及數碼傳播技能。



香港公共關係專業人員協會與香港恒生大學傳播學院合作，於今年2月20日至3月24日期間，透過問卷訪問362名公關從業員，進行「後疫症時期公關行業前景調查」，旨在了解新冠疫情對公關行業的影響，並探討業界在後疫症時期所面臨的挑戰和機遇，發現在後疫情時期公關中層人員流失以及科技急速發展成為最大的挑戰。

人員流失嚴重 「搶人才」留人才成重中之重

調查顯示，公關行業在後疫症時期所面臨的最大挑戰包括：招聘及挽留人才（79%）、危機管理與溝通（49.7%）、重建或保持品牌聲譽（46.7%）。香港公共關係專業人員協會執行委員尹美玉表示，以自己的公司作為例子，接近20%的中層公關人員流失，加上科技環境變化急速，在培養低層人員的同時，亦需要他們重回校園，以短期課程形式，學習如何跟上科技的發展。

香港公共關係專業人員協會發言人表示:「調查結果不僅突顯了公關行業『搶人才』及挽留優秀專才的迫切性，還提醒公關從業員必須掌握危機管理及數碼傳播的技能，才能在後疫症時期開拓更多機遇。」

香港公共關係專業人員協會執行委員尹美玉（右一1）表示，在培養低層人員的同時，亦需要他們重回校園，以短期課程形式，學習如何跟上科技的發展。（柳英傑攝）

AI融入公關工作 數碼科技傳播成重要技能

新冠疫情為公關行業帶來重要轉變，其中網上平台迅速發展成最大改變（80.9%）。亦有超過80%受訪者確認數碼傳播技巧的重要性。尹美玉以Chatgpt作例子，表示行內已經使用其技術幫助工作，認為工作效率起碼提升50至60%。但強調公關是一個人產業（people business），公關最重要的是溝通，這是AI取代不到的。

香港恒生大學傳播學院表示:「 傳播學人才在社會不可或缺，後疫症時期更突顯這個專業的重要性，而恒大傳播學院提供的課程正好結合商業、傳播科技、新聞及企業傳訊的元素，有助培訓學生掌握新媒體專業知識及技能，為公關界及各行各業提供人才培訓，有助學生日後工作發展。」

未來一年內開拓大灣區市場不是首要考慮

調查亦問及受訪者對於其公司或機構於大灣區開拓或保持業務發展的看法，超過六成 （61.6%）認為這部分在未來12個月內並非首要考慮。

但調查訪問時期處於剛剛「開關」，受訪者可能未能預知通關後情況，以及需要重整業務以準備面臨「開關」，導致結果近六成表示一年內不考慮向大灣區開拓市場。