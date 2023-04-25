股神談食經　巴菲特﹕寧可短1年命　也希望繼續食朱克力及飲可樂

股神巴菲特進行投資時可說是精挑細選，原來其飲食習慣是相當親民，甚至可謂隨便，更表示若能繼續大啖零食及飲可樂，願意壽命短一年。為何論及股神時，不談財經而大談食經？因為最近他前往日本與當地五大商社代表會面後，有外國傳媒問起股神，在當地品嚐朱克力及飲可樂，卻無提及有否試日式美食。



股神於訪問時表示食用了Hershey’s Kisses朱古力。他又指出於6歲已找齊一生所有最喜愛的食品，為何仍要與其他食物混在一起；亦表示知悉不少人會食用綠色食品。可是如有告訴他一生只可以食西蘭花及其他東西，而非食用其想食的東西，便可以多活幾年。便會向他人指出在其生命盡頭取走1年，讓他吃自己鍾愛吃的食物。

年屆92歲的巴菲特表示，一直保持自6歲起養成的習慣，幸好大部份時間均相當健康。他認為與長壽而言，與能夠快樂地生活屬大大不同。當他食用熱朱克力新地或飲可樂時，會感到愉快。

股神巴菲特。（資料圖片）

在日式晚宴面對15道菜卻未曾動口

而股神過往的體驗，讓他對日本菜式保持一定距離。據財經作家Alice Schroeder為巴菲特撰寫的傳記，內容有記述於1989年Sony創辦人盛田昭夫於紐約宴請股神品嚐日本菜的往事。當時未曾享用過日本菜的巴菲特，看到刺身及其他不能辨別的菜餚時，侍應送來後便要對方完封不動地拿走感到不安。既喃喃細語地向侍應道歉，更擔心冒犯廚師及於主人家面前丟臉。

晚宴的15道菜終於上完，股神未曾嚐一口，曾向Alice Schroeder表示非常掛念漢堡飽，夢想著到附近友人家中食爆谷﹑花生及士多啤梨雪糕。明言該次體驗非糟糕，往後也再無食日本菜。