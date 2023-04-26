渣打首季稅前基本溢利按年增23%　料今年收入增1成

渣打（2888）公布截至今年3月底止首季業績，稅前基本溢利為17.06億元（美元‧下同），按年增加23%，稅前法定溢利為18.08億元，增長21%。母公司應佔溢利13.41億元，增長14%。



該行指出季內淨利息收入為20億元，按年增長13%，淨息差按年拓闊34個基點至1.63厘。客戶貸款及墊款為3,010億元，較去年底減少3%，客戶存款為4,620億元‧

其他收入增長4%至23.89億元。

信貸減值按年大減87%

未計減值及稅項前基本經營溢利為17.21億元，按年增加13%。季內信貸減值2,600萬元，按年減少87%。

該行亦指出，截至今年3月底，有形股東權益回報率為11.9%，按年提高170個基點。普通股權一級資本比率為13.7%。

至明年底予股東50億元回報

該行行政總裁溫拓思指出，今年首季再次締造強勁業績，收入及除稅前基本溢利分別按年增加13%及25%（以固定匯率計）；又指出該行保持高流動性及穩健資本，普通股權一級資本比率接近目標範圍頂端。他指出對該行能維持強勁業務表現感到樂觀，預料今年收入增長10%，達到目標範圍頂端，及有信心可達到財務目標，當中包括有形股東權益回報目標。

該行亦調整指引，預料今年收入增長10%，明年收入增長介乎8至10%。今年平均淨息差為1.7厘，明年為1.75厘。今年及明年的正收入與成本增長差為3%，普通股權一級資本比率為13至14%目標價範圍內靈活範圍。該行計劃於2024年底前予股東50億元回報。