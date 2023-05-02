有線寬頻﹕杜之克6月3日出任行政總裁　余詠珊任有線娛樂總經理

有線寬頻（1097）公布高層變動，黃思遠因追求其他事業發展及個人興趣，已向董事會遞交辭呈，將辭去行政總裁職務；杜之克將接任行政總裁職務，自6月3日起生效。

公司又指出，從5月3日起杜之克及陸偉棋出任執行董事。

公司強調今次董事會及管理層變動，不會影響有線新聞部獨立運作。



杜之克現年59歲，為資深媒體行政人員，於中國內地及香港的電視、出版及廣播行業擁有逾30年經驗。加入集團前，曾擔任電視廣播有限公司副總經理，並於2021年9月至今年1月擔任PCCWServicesLimited旗下ChiefofViuOriginals，主要負責為區域互聯網綜合視頻和應用服務（OTT）服務Viu及香港廣播公司ViuTV籌備及製作電視劇。

杜之克表示：「感謝董事會給予機會，讓我加入有線寬頻並出任行政總裁。有線寬頻是本地首家收費電視台，過去一直在本港傳播媒界扮演重要角色。因應市場趨勢，有線寬頻過去兩年銳意推進戰略轉型，發展免費電視業務，我期望能為集團未來發展作出貢獻。」

據服務協議，有權就出任行政總裁收取基本月薪36萬元、相當於其一個月基本月薪的年終雙糧（就少於一年的任何期間按比例調整）、出任行政總裁的五年僱傭期間屆滿時的約滿酬金450萬元、根據公司整體表現、市況、其表現及公司認為適合而可能釐定的酌情花紅及其他福利。根據服務協議，除上述基本月薪外，杜之克將在其作為行政總裁的僱傭期間首個月收到相當於其一個月基本薪金的一次性付款。

余詠珊任有線娛樂總經理

余詠珊任有線娛樂總經理。（資料圖片）

除行政總裁變動外，集團宣佈，委任余詠珊及何哲圖已加盟有線寬頻，分別出任集團旗下香港有線娛樂有限公司總經理，以及有線寬頻有限公司銷售及市場總監。

另一方面，丹斯里拿督邱達昌已辭任非執行董事兼副主席，邱華瑋及孔祥達已辭任非執行董事。至於胡曉明已獲委任為審核委員會成員。