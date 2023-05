沽空機構大戰維權投資者之父　IEP16厘股息靠龐氏玩法？｜林子傑

本週二(5月2日),維權投資者(activist investor)之父 Carl Icahn﹙伊坎﹚ 的Icahn Enterprises (IEP) 受到聲名狼藉的沽空機構Hindenburg Research 指控,稱其資產估值過高和在經營龐氏騙局。

此消息震驚華爾街,該研究報告發表時,令IEP 的股票迅速下跌超過20%和觸及 52 週的低位,當天Icahn的淨資產值蒸發了 30 億美元。

Hindenburg Research是誰?

Hindenburg Research LLC 是一家美國的沽空機構,由Nathan Anderson 於 2017 年創立。Hindenburg 在 2021年斥責 Nikola 集團欺詐投資者後成為沽空領域的領導者,並在今年1 月份指控印度企業集團 Adani Group 的欺詐行為後,獲得全球投資者的關注。

Carl Icahn是誰?

Carl Icahn 是 Icahn Enterprise (IEP)的創始人,也是華爾街最成功的投資者之一。 在他職業生涯的初期,他以要求上市公司對他們的領導和管理風格進行極端改變而聞名,這段時期目標公司常常向他支付“Greenmail”贖金,並以高額溢價回購他的股票,以”請”他離開。

Icahn在他職業生涯的後期,改變了他的做事方式,通過比較文明的企業改革,來體現股東價值,成為一名國際知名的維權投資者 (activist investor)。 當市場知道Icahn成為股東後,目標公司股價通常會立即上漲,投資者會買入他的目標股票,並期待他可以讓企業釋放隱藏價值,可見他在華爾街及國際市場的影響力。

Carl Icahn 是 Icahn Enterprise (IEP)的創始人,也是華爾街最成功的投資者之一。﹙資料圖片﹚

Hindenburg Research的指控

Hindenburg表示,IEP 的交易價格較其上次報告的資產淨值 (NAV) 擁有218%的交易溢價,並高於所有可比較的同類型上市公司 (market comparable) ,並提供了實際例子。例如,IEP 在肉類包裝企業 Viskase Companies Inc (VKSC.PK) 的股權投資,在上次年報的估值為 2.43 億美元,但當時其市值僅為 8900 萬美元。 在其提交的公開文件中,IEP將估值溢價歸因於投資公司的低市場交易量。在另一個例子中,IEP 在 2022 年 12 月將其汽車零件部門的投資估值為 3.81 億美元,但一個月後該部門的一個主要子公司已申請破產。

還有IEP目前正支付15.9% 的股息,在同類型公司中首屈一指,但Hindenburg 表示公司的現金流和投資業績並不支持此收益率。Hindenburg指責Icahn把從新投資者那裡拿走的錢,向現有投資者支付其高股息。具體而言,Icahn控制著IEP約 85% 的股份,並以發行新股票的形式來支付股息。 而其餘的投資者則以現金來收取股息,這種股息支付安排導致其已發行股票近年來激增,並導致投資者的股票大量稀釋 (dilution)。Hindenburg甚至在其研究報告中寫道,這種類似龐氏的結構只有在新資金願意不斷投入的情況下才能持續。“Such Ponzi-like economic structures are sustainable only to the extent that new money is willing to risk being the last one 'holding the bag."

結論

近年,沽空機構通過傳統及社交媒體來公布負面報導,以迫使目標企業的股價下跌,並使公司經營產生負面影響。例如,這可能會影響目標企業的融資條件及銀行貸款,從而使企業陷入進一步的困境。 這種做法一直受到傳統投資者的鄙視,也有證據顯示一些沽空機構在媒體上散佈毫無根據的惡意謠言,來使他們可以從交易中獲利並令到原本健康的企業陷入困境。

IEP現時並沒有詳細回應Hindenburg的指控。但由於 IEP 預計將於週五美國時間公佈其第一季度業績。在那時,維權投資者之父Icahn,跟現時最具影響力的沽空機構Hindenburg 的大戰將一觸即發!市場將拭目以待!

【財經專欄】馬山歸來不看岳.林子傑

作者介紹:馬山資本董事總經理,資深投資人,半個媒體人。香港浸會大學校董會成員,香港證券及投資學會(HKSI)董事會成員, 香港社會創投基金(SVHK)非執行董事,上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師(CFA)及註冊會計師。

筆者為證監會持牌代表,筆者的投資組合裏沒持有IEP的股票和相關的衍生工具。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表香港01的任何立場,香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外,以上純屬個人研究分享,並不代表任何第三方機構立場,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。