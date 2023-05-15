網上熱話｜股票坐艇唔夠錢溝貨？網民：股票抵押貸款幾分鐘搞掂

面對世界經濟動盪，全球通膨壓力不斷攀升，最近就有網民於某香港討論區以「最近結婚急用錢，望住股票跌，賣左嚟套現好蝕!」為題想集思廣益一番，其中就有人提出用銀行App就可以將股票、債券、外幣儲蓄存款以至存款證抵押貸款，直接套現資金應急又或許再作投資都冇問題，引起網民熱議，紛紛大嘆不知竟有這樣方便又好的方法！幫大家調查過後，發現該網民所指的App及貸款方法就是經HSBC HK App申請「滙財組合貸款」，這是全港首家銀行做到完全數碼化借貸方案，用戶於App內 10分鐘就可以完成申請！下文立即為你解構「滙財組合貸款」的好處！



好處1：多類型資產均可抵押

滙財組合貸款接受你香港戶口中的認可抵押資產作抵押的貸款，接受多種資產作為抵押品，當中就包括：香港上市股票、單位信託基金、債券、存款證、外幣儲蓄存款、定期存款、高息投資存款及結構性投資存款。其中不少人會選擇以股票抵押貸款，因為大家可以在不減倉的同時增加現金流，繼續投資長遠資產增值目標，亦不怕需要重新找到合適價位買入原先優質股票，即使是「坐艇」股票亦立即變得有價值！

好處2：貸款用途超靈活 網上申請信貸限額高達港幣3,900萬元

滙財組合貸款的好處，有別於一般「借孖展」只能用於投資股票，其貸款用途可以由你話事，用於任何個人目的，如果突然需要資金旅行、結婚、買樓以至再作投資都沒有問題，借款人亦不需要提交貸款目的證明。而滙財組合貸款網上信貸限額可高達港幣3,900萬元，大家可以更充分善用自己的總資產，以獲取額外現金流，以應付生活開支。

好處3：收費相宜 利息只需最優惠利率减1.75%

大家可能擔心以資產抵押貸款的利息會較高，而滙財組合貸款借貸成本低至滙豐最優惠利率减1.75%，實際利息只需4%*，借貸還款壓力完全計算得到！

好處4：100%網上申請處理 10分鐘啟用1至2日即使用

作為全港首家銀行做到完全數碼化財富融資方案，只要成為香港滙豐尚玉／卓越理財客戶登入香港滙豐流動理財應用程式或登入滙豐網上理財就可以點選「滙財組合貸款」申請借貸，最快10分鐘就完成啟用，只需1至2個工作天即可開始使用滙財組合貸款，由於在大家使用貸款之前滙豐是不會收取任何費用，大家都不妨可以先嘗試申請，看看自己可以成功借得多少款項，再以生活及投資需要作貸款決定。

申請方法：

1）經香港滙豐流動理財應用程式

登入香港滙豐流動理財應用程式，點選「投資」分頁，在「產品及服務」一欄點選「滙財組合貸款」。

2）經滙豐網上理財

登入香港滙豐網上理財，點選頁面上方的「投資」，在「其他投資產品」下方點選「滙財組合貸款」。

「滙財組合貸款」好處多多又方便，大家有興趣可以到https://www.hsbc.com.hk/zh-hk/wealth-financing/products/wealth-portfolio-lending/了解更多！

借定唔借？還得到先好借！

*優惠利率為香港滙豐港元最優惠利率减1.75%，受條款及細則約束。上述實際年利率截至2023年05月5日，並與香港滙豐銀行的港元最優惠貸款利率掛鉤。有關最新的貸款利率詳情，請參閱滙豐網站（https://www.hsbc.com.hk/zh-hk/wealth-financing/products/wealth-portfolio-lending/）的滙財組合貸款的產品單張。

免責聲明

- 與孖展要求相關的風險 : 滙財組合貸款將以您在滙豐賬戶中持有的資產作為抵押以提供信貸額。

- 擴大虧損風險 : 如您欲使用滙財組合貸款去增持其投資組合，在市場下跌或不利市況下，這可能會導致擴大虧損。

- 利率風險 : 利率波動可能會對您的借貸成本產生不利影響。若您選擇使用貸款購買投資產品，其借貸成本可能等於或超過您的投資回報，導致盈利抵銷甚至產生虧損。

- 本資訊旨在提供予香港境內人士使用 。

（資料及相片由客戶提供）