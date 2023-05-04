全球政府債務增至66.2萬億美元　港府債務升8%　港人均負債20萬元

去年環球政府債務攀升至逾66萬億元（美元‧下同），升幅達7.6%，香港政府債務升幅更是眾政府之最。不過環球政府負債總額預料會進一步增加，據資產管理公司駿利享德森的預測，至2025年全球政府債務將增至77.2萬億元。



駿利亨德森公布新年度《主權債務指數》報告，至2022年全球政府債務升至66.2萬億元，升幅為7.6%，金額更創下新高。當中日本以外的亞太地區政府債務增長5.3%至2萬億元。

駿利亨德森指出在創紀錄的債務規模，及更高利率，債務成本將未來3年倍增，對納稅人及公共服務增加重大壓力，同時為固定收益投資者重新帶來機會。

香港政府負債佔GDP增至54%

該行同時分析不同地區政府債務情況，當中香港未償還債務增至1.53萬億元（約1,960億美元），按年增幅達8%，反映嚴格的防疫限制對經濟帶來壓力。同時香港整體債務規模，佔本地生產總值（GDP）比率升4個百分點至54%。該行形容少數面對如此升幅顯著上升，又指出香港人均負債金額為20.76萬港元。

同樣處於亞太區的新加坡，截至去年底當地總債務佔GDP比率為148%，可是新加坡大部份債務發行收益用於投資，所以其淨債務較總債務低。不過該國政府於疫情期間借款亦明顯增加，以支持經濟。

台灣政府則是全球負債較低，債務佔GDP比為27%，人均債務為8,570元。

駿利亨德森預料全球債務會繼續增加，至2025年規模達到77.2萬億美元，其中日本以外的亞太區債務為2.2萬億元。

料未來1年長債有好表現

駿利亨德森投資環球固定收益主管Jim Cielinski指出，債務增加不單引發「代際平等」問題，同時當全球政府﹑企業和個人欠結債務龐大，就算利率不跟隨以往升幅，對經濟亦帶來龐大壓力。這促使該行相信，全球經濟難出現相對輕微的「軟著陸」。

不過投資者或可以從中受惠。Jim Cielinski預料在未來1年不同限期的債券，其孳息率均出現跌幅。由於短債與央行政策利率走勢更密切，因此孳息率較高，對只能接受較低風險的投資者來說是好事，可是資本增值空間較少。

他又指出由於經濟將面臨壓力，期限較長的債券將迎來更大增值空間，預料有關債券在未來1年有非常出色表現。