阿里據報分拆旗下國際電商業務　明年赴美上市　公司否認

早前宣布進行業務架構重組的阿里（9988），據報正考慮將其國際電商業務分拆，並於美國上市，以推動包括Lazada及AliExpress等品牌業務發展。



《彭博》引述消息人士指出，有關計劃正處初步階段，目前仍未決定集資規模。另一名消息人士指出，目前有關業務部門正與銀行磋商，以準備有可能在明年上市。消息人士指出有關計劃是相當初步，最終或有改變，而阿里國際數字商業集團則表示未有上市計劃。

報道指出目前市場予有關業務的估值有相當大差距，其中摩根士丹利在今年3月時，對包括Lazada及Trendyol等國際零售業務部門的估值為290億美元，而中金給予的估值為390億美元。可是受到環球經濟放緩影響，業務表現變得波動。

報道指出若分拆計劃落實，會在中美兩間關係於處緊張情況下，成功從美國市場籌集資金，又認為在美國上市可以有助該業務發展。

2022至23財年第3季國際業務增長3%

阿里在今年3月公布架構重組安排，將公司旗下業務劃分成6大業務部門，各自能集資或分拆上市。當時董事長兼首席執行官張勇指出，公司或會逐步放棄有關業務的控股權。

報道指出在去年10月至12月的季度，在Trendyol帶動下包括Lazada等業務錄得3%增長。在截至2022年3月底止財政年度，國際電商業務收入為950美元，佔公司整體收入約7%。