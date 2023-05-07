滙控分拆方案被大比數否決　香港食四方飯模式難改變｜伽羅華

一如所料，滙控﹙0005﹚股東以大比數否決兩項特別決議案，贊成票佔比不足兩成，距75%的支持門檻有大段差距。表面上，支持決議案的平保是輸家，但往好的方面想，投票結果反映滙控仍有不少理性的長線機構投資者，而且對滙控現有經營模式仍充滿信心，這倒顯示平保投資滙控是近年內企少有的成功案例。

該兩項特別決議案分別為第17項分拆亞洲業務及第18項硬性規定每年派息不少於0.51美元，上期本欄已解釋滙控不適合分拆的原因，今期不再贅述。硬性派息亦不利財務靈活性，提出的人可能缺乏營商常識，一旦有資金需求，冋時向股東募資及派息便顯得費時失事，是派了息後再向股東募資，還是兩者可以相抵，如果是後者，硬性派息便不可能成立。

香港業務是滙控重要的盈利中心，這得益於香港獨特的地理位置，一個具有中西文化匯聚、能夠接軌內地及國際的商業平台，背靠內地不是香港的優勢，上海、深圳、海南及廣州無一不是背靠內地，在國際聯繫方面，新加坡已有拋離香港的勢頭，但無論如何，香港賴以生存的商業模式仍是食「四方飯」，與一百多年前買辦無大分別。

儘管平保支持分拆，是出於保護滙控亞洲業務的考慮，但滙控經營的是銀行業務，也要考慮整體股東利益及國際銀行業的通例辦事，分拆後的亞洲業務是逃不出歐美制裁的五指關，就算平保自身要拓展東南亞業務亦面對同樣問題。

投票結果反映滙控仍有不少理性的長線機構投資者。（Getty）

聯邦快遞擬遷冊至星 全球去中國化步伐加快

隨着中國與西方關係漸趨緊張，全球生產鏈「去中國化」步伐亦愈來愈明顯，近日再有國際級公司將亞太區總部從香港遷至新加坡，香港又一次裁在新加坡手上。據彭博社報道，聯邦快遞計劃將部分亞太、中東和非洲（AMEA）總部職能於新加坡整合，這只是對香港體面的說法。在新加坡政府眼中，香港或許已非其競爭國際金融中心的頭號對手，但即使如此，香港也只能貫徹食四方飯的傳統。

科技巨頭蘋果上周終於公布季度業績，從中也看到公司「去中國化」對業績的正面影響。

公司季內營收為948億美元，雖然較上年同季營收新高973億美元低2.5%，但已優於原先預警的5%按年跌幅，營收與盈利均好於預期，但增長引擎並非中國業務，反而來自印度在內的亞太地區有不錯表現，大中華季度收入按年跌近3%，包括印度在內的亞太地區按年增長15%。

蘋果營收與盈利的強勁表現主要受惠於旗艦產品iPhone的銷售收入，並創下以3月結的季度新高513億美元，部分原因是印度和巴西等地市場吸引了新用戶。目前iPhone仍是蘋果最大的收入來源，佔總營收的54%。另一增長引擎「服務業務」收入再創新高，第二財季收入209.1億美元，佔總營收比重升至22%，其他硬件產品中Ｍac和iPad的銷量則差強人意。

蘋果公司上周初連跌四日，但在宣派高息及加碼900億美元股份回購後，刺激蘋果股價周五大升4.7%至173.57美元收市，同樣，美股三大指數上周連跌四天，就算美聯儲加息25點子後，暗示會先暫緩加息，但主席鮑威爾的鷹派言論仍然困擾大市，直至周五公布非農數據，蘋果等科技巨頭優於預期的表現才開始受市場關注，本來靜待食糊的空頭大軍卻被殺個措手不及，以標指技術形態而論，要上試4,300點不能說不可能。

蘋果季績顯示增長引擎並非中國業務，反而來自印度在內的亞太地區有不錯表現。（AP）

避險氣氛濃 貨幣基金規模創新高

金融市場目前出現兩極分化，看好看淡的各有捧場客。先說看淡方面，自歐美銀行危機爆發後，存戶由銀行避險至貨幣市場基金之勢頭十分明顯，原因是央行加息傳導至這些投資工具的速度往往快於銀行。截至5月3日的一周，再有472億美元避險貨幣市場基金，基金總資產已增至前所未有的5.31萬億美元，若然看官擔心港元脫勾，買入美元計價的貨幣市場基金也不失為一個選擇。

若美聯儲持續加息，中小型銀行難有安枕日子，但美國就業市場卻出乎意料強勁，令今年會否減息出現一絲懸念。4月非農就業職位按月增長25.3萬個，遠高於預期的18萬個，3月非農就業職位卻由23.6萬個大幅下修至16.5萬個，兩者效果相抵。美國4月失業率則下調0.1個百分點至3.4%，重返逾半世紀低位。

中小型銀行在今次美國銀行危機受傷最重，與中小型銀行關係密切的中小企亦難倖免，一般中小企很難向摩通、美銀及花旗等大行取得融資，他們只能求助中小行，經過今次銀行危機，中小行更加收緊對中小企的信貸政策，令中小企營商環境更形困難。

第一共和銀行First Republic Bank（FRB） ：圖為2023年4月28日，鏡頭下美國加州三藩市第一共和銀行分行的徽標。（Reuters）

反映中小企羅素指數跑輸大市

過去半年，反映美國中小企狀況的羅素2000指數跌近2.8%，大大跑輸代表科技股的納指近16%升幅，較標指升8.7%及道指升2.6%亦表現遜色。

稍令人欣慰的是，5月議息聲明作出重大政策轉向，美聯儲由以往通脹及就業市場找出不加息的理據，轉為從中找出加息的理由，這就是當美國經濟數據較預期強勁，該局才考慮重新加息。美國經濟疫後的表現可謂撲朔迷離，某些環節出現復甦，亦有多個行業大裁員，故此美息走勢難以捉摸。

據芝商所聯儲局FedWatch數據顯示，交易員原預期7月有超過六成概率至少減息25點子，而9月也有逾五成概率較現水平減息半厘。但在非農數據公布後，9月減息25點子才有五成八的機會率，減息半厘回軟至38.2%。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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