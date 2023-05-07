五一旺丁不旺財　宜選「真剛需」高息股　滙控投票啟示｜鄭昆侖

尤其是自從2月初以來重磅科網股乏力,但是包括內銀內險電訊等等的中國央企股反而吸引到一些中港兩地的投資者。儘管舊經濟股份的相對強勢並不會利好港交所（0388）的IPO活動又或者是成交金額，但這至少有助於減低恒指的波動程度。即使過了2週，恒指仍是在20,000點左右的水平徘徊，最新的指數水平是20,049點。

主要由中國平安（2318）以及「Loop Loop Loop大法」的某君所支持的分拆匯控亞洲業務議案，在5月5日下午（英國時間）遭大比數否決。有人估計中國平安是贊成分拆亞洲業務的主力,其他機構投資者大多數投票反對分拆議案。匯控的全球化經營模式，似乎仍獲得主流歐美機構投資者的支持。匯控的美國ADR股價收報38.2美元（約合60港元）,亦高香港5月5日收市價（58.45港元）。除非呈現嚴重的地緣政局因素，否則現有的匯控環球運作架構有利於客戶的跨境資金調動。這個環球平台的優點，似乎未必是某些股東想得明白。

另外,防疫措施結束後首個五一黃金週假期的相關數字陸續被發佈,但是相關的旅遊、餐飲以至零售股表現遜色。其中,業務集中於內地機場免稅店的中國中免（1880）甚至跌穿香港上市的招股價158港元,收報154.4港元。

五一黃金週初步看法：旺丁但似乎不旺財

中國中免不被投資者看好，這除了海南島在五一假期的消費表現不似預期之外,亦反映內地旅遊業開始呈現旺丁不旺財的情況。有研究報導指出於2023的五一黃金週期間,海南島的離島免稅購物金額按年大增120%,只不過仍較2021年同期下降11.1%。再者,不少旅館餐店在五一假期大幅加價，亦是削弱了消費力。由杭州前往海南島三亞的機票,在五一假期期間一度高見2,800元人民幣（相比平日的280元人民幣左右）。

另外,於中國內地五一假期（4月29日至5月3日），官方文旅部公布，5天連假共2.74億人次出遊，按年增長70%，亦相比2019年上升19%。然而,同期的消費金額僅上升0.7%。有機構估計人均消費金額亦由2019年的645元人民幣跌至2023年的540元人民幣。

防疫措施結束後,內地呈現「報復式境內旅遊」的情況,但是相關消費力似乎「不給力」。客觀因素可能包括包括1）民間債務負擔仍沉重、2）外貿以及製造業相關收入放緩、以及3）年青人失業率水平高企。作為自由行主力的內地年青人,近期亦愈愈認同「特種兵式旅遊」等低成本旅遊方式。

福建莆田萬達廣場的海底撈門店。(微博)

海底撈（6862）或者是「特種兵式旅遊」的受害股

其中,有內地年青人為了節省旅費而選擇在24小時營業的海底撈（6862）等餐廳留宿,甚至有網民發布海底撈留宿攻略。有關做法引起爭議，而且有消費者稱五一假期首日海底撈門店堆放數個行李篋，即使凌晨到店就餐還要等位，有人質疑「海底撈到底是酒店還是食店」。

據筆者的理解，海底撈最理想的狀況是大多數顧客平均消費金額不低於100元人民幣,而且用餐時間不超過2小時。近年多了網民指出如何以20至40元人民幣在海底撈用膳、特種兵式旅遊者亦將海底撈當為旅館。這些想法似乎並不有利於海底撈的盈利前景，亦難怪海底撈的股價反彈仍欠「力水」。現價水平19.1港元仍遠低於2021年2月11日的82.1港元水平。

旺丁不旺財的格局亦導致「真正剛需」的行業比較上受惠,例子包括中資電訊股,甚至是保費收入比較上穩定的國企保險股份。比較上高息率（5厘或以上）也是這些股份的賣點。至少，中港兩地的投資者仍然可以選擇收息為主的投資策略。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。