工銀亞洲︰致力以金融力量推動本地文化藝術及教育產業發展

工銀亞洲與聯合出版（集團）今日﹙9日﹚於香港故宮文化博物館舉辦系列公益文化活動啟動禮暨首張「金融+文化」聯名卡發布會，結合金融與文化力量，從文化、教育、藝術、金融及生活等領域開展多元活動，攜手說好中國故事與香港故事。

工銀亞洲主席兼執行董事劉亞干表示，工銀亞洲致力以金融力量推動本地文化藝術及教育產業發展，助力香港成為世界級文化樞紐。工銀亞洲非常榮幸能與香港文化傳播的先行者、引領者——聯合出版集團結伴同行，開啟「金融+文化」的新旅程。在這段金融與文化之旅上，雙方將聯手推出一系列文化和教育活動，共同弘揚中華文化，講好香港故事，在香港市民特別是莘莘學子中推廣中華文化。

聯合出版集團董事長傅偉中在致辭中表示，香港特區政府宣布明年起將4月23日的世界閱讀日定為「香港全民閱讀日」，香港從此將迎來首個由政府主導的「全民閱讀日」。傅偉中董事長祝願聯合出版集團與工銀亞洲的合作取得豐碩成果，香港建設中外文化藝術交流中心的發展前景將會越來越好。

工銀亞洲及聯合出版集團今日亦宣布推出首張「金融+文化」聯名銀聯卡「ICBC 聯合出版信用卡」，冀透過提供多重文化相關的消費優惠及禮遇，鼓勵客戶多閱讀、多支持文藝創意活動，享受嶄新閱讀與消費體驗。全新信用卡客戶成功申請及獲批核「ICBC 聯合出版信用卡」可獲贈港幣$100聯合出版電子書券；首兩個月累積合資格簽賬或現金透支滿港幣或人民幣1,500元，可額外獲贈港幣200聯合出版電子書券。