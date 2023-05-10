許正宇與英國商貿官員莊敦文會面　歡迎各經濟體來港拓展商機

財經事務及庫務局局長許正宇昨日（五月八日）與到訪的英國商業及貿易部國務大臣莊敦文會面。

他稱，與莊敦文會面期間，用實例和數據向他介紹了香港繼續作為開放、安全、有活力且友善營商的國際都會，歡迎包括英國在內的各個經濟體到香港和大灣區來發掘和拓展商機。

許正宇又指，各個經濟體在金融科技、可持續發展等不同領域的合作，都不應該受政治因素阻礙。就國家恢復對香港行使主權，以及香港的人權狀況，他希望强調以下兩點。

首先，隨著香港回歸祖國，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務都已全部履行完畢。國家恢復對香港行使主權，依照憲法和基本法對香港實行管治。英方對回歸後的香港一無主權，二無治權，三無監督權，不存在任何所謂「責任」。

其次，香港居民的人權根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》得到有效保障。《公民權利和政治權利國際公約》適用於香港特區的有關規定已通過《香港人權法案條例》納入本地法律。中央人民政府及特區政府以堅定的決心使「一國兩制」繼續成功落實。香港是國家的特別行政區，香港事務純屬國家內政，任何其他國家、組織和個人都無權干預。