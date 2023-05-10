國企倘停用四大會計行　安永或最傷　佔在華收入約十分一

中國近期敦促國有企業逐漸停用與美國有關係的審計機構，彭博報道指，全球四大會計師事務所中安永受到的衝擊可能會最大，因該公司約十分之一的在華收入由國企貢獻。

中國最近對部分國有企業進行了窗口指導，要求國有企業逐漸停用四大國際會計師事務所，以確保數據安全，要求在合同到期後聘請中國內地或香港的會計師。目前這項指導意見僅適用於央企，目前尚不清楚省級國有企業和民營企業之後是否會被納入。

根據彭博對中國註冊會計師協會的數據分析，2021年中國98家央企中四分之一由「四大」審計，但安永的在華收入約有12%來自這些大型企業，在「四大」中佔比最高，畢馬威、羅兵咸永道(內地稱為普華永道)和德勤的佔比各自不到4%。

報道引述蘭德公司高級經濟學家Howard Shatz指，這塊業務收入所佔比重越高，影響就會越深，並稱失去央企客戶可能會產生連鎖反應。

「如果流失中國國有企業客戶，就會失去在世界各地經營的公司，」Shatz說。「這些公司結構盤根錯節，審計費用相當之高。」

安永和德勤的代表不予置評，羅兵咸永道和畢馬威的代表暫未回覆尋求評論的請求。