港元拆息16年高！　6個月定期息重上4厘　分析︰銀行勢加息吸存款

自本港銀行今年首度隨美國上調最優惠利率（P息）以來，港元同業拆息（Hibor）持續攀升，隔夜Hibor升至4.8厘樓上，創2007年以來最高水平。面對港元資金成本抽高，銀行接連上調定期存款利息「吸錢」，半年期定期利率最新重上4厘。分析認為，在今年6月半年結前，Hibor強勢料持續，估計銀行調高定期利率的動力增，並將集中推高短期限的定期利率。



港元拆息升勢凌厲未止步，特別是短期利率，今日隔夜Hibor再下一城，升至4.8厘樓上，創2007年以來最高水平。至於與樓按相關的一個月Hibor，更是連升16日，高見4.52厘。

在拆息帶動下，港元亦造好升至三個月來高位，港元兌美元新報7.8323，遠離7.85的弱方兌換保證水平。

港元拆息升勢凌厲未止步，特別是短期利率。隔夜Hibor再下一城，升至4.8厘樓上，創2007年以來最高水平。（資料圖片）

銀行「水庫」跌至2021年十分之一

事實上，今次港息及港匯齊升，源於上周美國聯儲局加息。當時，美國加息令到港美息差超越一厘，在套息交易活躍下，港元貶值觸及7.85弱方兌換保證，需要金管局出手干預，令香港銀行體系結餘降至445.27億港元，創2008年以來低位。相比2021年9月的總結餘水平，現時結餘量僅相當於當時的十分之一。

本港銀行隨即相繼跟隨美國加息，然而，各間銀行的加息幅度卻各有不同，為今輪加息周期以來的首次。當中，發鈔行匯豐及中銀加息八分之一厘（即0.125厘），不過個別銀行如集友銀行的加息幅度高於同業，緊貼美元「加足」四分之一厘（即0.25厘）。分析認為，某程度反映部分中小行或面臨較大資金壓力，因而需要較大幅度的加息。

本港銀行的加息幅度各有不同，為今輪加息周期以來的首次。當中，發鈔行匯豐及中銀加息八分之一厘（即0.125厘），﹙資料圖片﹚

半年結前Hibor 維持升勢 或重上5厘

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡指出，相信在6月半年結前，hibor會維持升勢，原因銀行體系結餘已經跌至2008年低位，不過市場對港元的資金需求增多，當中包括企業的派息因素，不少中資股在未來數月會用港元派息，因而現時會提早部署，買入港元。

統計指三個月 中資股派息額近700億美元

據彭博上月的初步計算，在香港上市內地企業今年將派發總計801億美元的股息，其中680億美元將在6月開始的三個月內支付。企業有需要兌換港元，以便在夏季向本地股東派息。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡指出，在港元需求上升的推動下，估計一個月Hibor 有機會進一步追貼美息，短期定存利率的加幅料會較快。（訪者提供）

一個月Hibor現時處4.5厘，她指出在港元需求上升的推動下，估計一個月Hibor 有機會進一步追貼美息，不排除會升至5厘水平。

面對港元拆息升勢，銀行「吸錢」的態度再趨積極，定期存款的利率近期逐步回升。以半年期的定期存款利率為例，最新重上4厘以上。

面對港元拆息上升，銀行「吸錢」的態度再趨積極，定期存款的利率近期逐步回升。以半年期的定期存款利率為例，最新重上4厘以上。（鍾妍攝）

短期定存利率加幅料較快

綜合多間銀行資料，暫時6個月定期以華僑永亨銀行的利率最高，計及現金回贈的利率高達4.18厘，不過入場門檻較高，起存額要100萬元。至於招商永隆銀行的利息亦達到4.05厘，適用於新客戶透過分行辦理,起存額為10萬元。

對於銀行的定期利率趨勢，李若凡指出，由於Hibor近期持續上升，令到銀行透過定期存款吸錢的機會性增加，帶動Hibor及定期存款利率的差距收窄。「相信一些短時期的定期存款，例如一個月、三個月的定期存款利率升幅會更為明顯」。