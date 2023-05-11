京東上季經營利潤按年增166.6%至64億元人民幣　CEO徐雷將退任

京東系公布今年首季業績及營運數據。截至今年3月底，京東（9618）經營利潤為64億元（人民幣‧下同），按年增加166.6%，非美國通用會計準則下經營利潤為79億元，按年升68%。



季內歸屬公司普通股股東淨利潤為63億元，按年增加110%；非美國通用會計準則下歸屬普通股股東淨利潤為76億元，增加90%。非美國通用會計準則下除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為95億元，按年增長56.6%。

公司表示季內收入2,430億元，按年增加1.4%，服務收入為474億元，增幅為34.5%。

京東集團首席執行官徐雷表示﹕「在未來幾個季度中，我們將進一步完善業務架構，以服務全中國更廣泛的用戶群體。京東打造了中國最值得信賴的零售品牌，已經形成獨特的優勢，在滿足用戶所期待的多、快、好、省的購物體驗的同時，保持靈活性以抓住業務發展中的增長機遇。」

京東健康經營盈利約8億元

旗下京東物流（2618）於季內虧損10.36億元，按年減少23.2%，非國際財務報告準則虧損7.11億元，收窄10.8%。收入為367.28億元，升34.3%。

京東健康（6618）於期內經營盈利7.95億元，按年增加1,190%，非國際財務報告準則經營盈利增加107.8%至11.57億元。收入增加54.2%至139.5億元。

徐雷將退任CEO由許冉接任

京東又指出，徐雷因個人原因將退任首席執行官兼執行董事，由首席財務官許冉接任。京東物流首席財務官單甦將出任京東首席財務官。

公司指出徐雷立即開始交接流程，以確保有充足時間於今年6月退任前，將首席執行官職位順利與許冉交接。