長和售意大利電訊網絡資產60%股權予EQT　新公司企業價值34億歐元

長和（0001）位於意大利的電訊業務進行重組，將當地批發流動及批發固網通訊業務分拆並引入新投資者EQT，EQT及長和將分別持有有關業務60%及40%股權。長和預料今次交易在扣除交易成本前，可以帶來38億元股東應佔收益。公司又表示將轉讓取得的款項，用作一般企業用途，包括其核心業務的資本開支及投資提供資金。

公司亦指出，歐洲電訊業務將繼續尋求令公司得益的網絡合併交易，進一步實現「輕資產」策略。



公司發出公告指出，包括CKHGTI﹑W3﹑控股公司及網絡公司等眾全資附屬公司，與EQT訂立框架及轉讓協議。向方有條件同意進行交易，包括成立新公司。

其中W3將業務注入旗下的網絡公司，以作為網絡公司向W3發行新股的代價。而EQT與CKHGTI將會在業務注入完成後，認購控股公司股份，EQT及CKHGTI將分別持有控股公司60%及40%股權。W3會在EQT及CKHGTI認購控股公司股份後，再向控股公司轉讓網絡公司股份，代價等同認購事宜代價。

長和指出，據各訂約方就認購股份代價將根據控股公司的企業價值34億歐元後，按比例釐定，並須按自2021年12月31日起業務的盈利/虧損自2021年12月31日起就業務產生的資本支出，減出W3任何出售事務資產的賬面淨值作出調整。作出有關調整後，認購事項總代價不低於24億歐元。控股公司會將認購事宜款項，為轉讓代價提供資金。

長和指出，截至去年12月31日，控股公司的資產淨值為64.71億歐元，稅前虧損為55.29億歐元。網絡公司資產淨值為94.53億歐元，稅前虧損為5.47億歐元。

長和指出，歐洲電訊業務將繼續尋求令公司得益的網絡合併交易，進一步實現「輕資產」策略。（資料圖片）

長和指出，新公司的企業價值為34億歐元，又表示「輕資產」策略提高營運效率，同時釋放 WINDTRE業務的價值，同時將取回其網絡投資成本。

交易完成後，公司持有新公司40%股權，在新公司的未來發展和成功，保留優勢。相信新公司將處身最佳位置，把握日益增長的網絡共享行業趨勢，並從作為意大利首家獨立批發流動網絡服務供應商的機會中獲益。

長和指出，這家獨立網絡公司將可發掘電訊批發市場的潛力，吸引B2B客戶和IT服務供應商，選擇這家公司作為他們提供物聯網、公共網絡和5G項目的理想合作夥伴，長江和記因而受惠。

公司亦表示WINDTRE會與新公司簽訂長期服務協議，成為其網絡主要租戶，以最先進的網絡去為現有零售客戶提供無間斷服務。