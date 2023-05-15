北向互換通｜渣打︰完成多筆以人民幣計價利率互換產品交易

渣打銀行宣布，成功參與香港與內地互換通北向交易的啟動，包括投資並提供客戶結算及做市商服務，協助國際投資者進入中國內地銀行間利率互換市場。

渣打香港及大灣區金融市場部主管曾繼志表示，渣打今日﹙15﹚順利透過「北向互換通」，高效地完成多筆以人民幣計價的利率互換產品交易，促進內地衍生工具市場的發展，進一步推動人民幣國際化。

他又稱，該行的國際機構投資者客戶對於「互換通」的啟動反應十分正面，他們對於透過「北向互換通」更有效地管理持有內地債券的利率風險甚感興趣。

渣打相信，隨着國際投資者對內地債券和互換產品市場的認識日漸增加，「互換通」的額度和合資格交易產品將逐步被擴闊，鞏固香港作為超級聯繫人的地位及促進內地金融市場的迅速發展。

根據中國人民銀行的數據，截至2023年3月底，境外機構在中國銀行間債券市場的託管餘額已經達到3.3萬億元人民幣。隨著境外投資者持債規模擴大、交易活躍度上升,其利用衍生品管理利率風險的需求持續增加。「互換通」是香港與內地利率互換市場的互聯互通合作。「北向互換通」啟動之後,香港及其他國家和地區的境外投資者可通過兩地的金融基礎設施互聯互通參與內地銀行間金融衍生品市場。