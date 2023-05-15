調查揭打工仔返工Happy玄機　上班地點勿揀荃灣、元朗、黃大仙？

疫情放緩，社會逐漸復常，香港整體經濟前景及就業市場有望進一步改善，市況轉好景，「打工仔」心情也會否「好景」？

求職平台CTgoodjobs在本年2月透過網上問卷形式，進行了《2023年香港上班族工作快樂指數問卷調查》。調查發現，打工仔的平均工作快樂指數稍升至4.97分，比去年的4.5分高；但平均工作壓力指數仍高達6.88分，與去年6.9分相約，未見明顯改善。

根據調查結果，最快樂的行業是「保健/美容/健身」。﹙資料圖片﹚

23至30歲上班族最不快樂

根據調查結果，最快樂的三個行業依次是「保健/美容/健身」（5.64分）、「製造」（5.51分）、「人力資源管理/諮詢」（5.41分）；而最不快樂的三個行業則是「實驗室試驗」（3.25分）、「貨運代理/物流/速遞/運輸」（4.30分）、「設計」（4.45分）。

所有年齡層上班族的工作快樂指數均較去年上升，當中50歲以上打工仔的工作快樂指數最高，有5.37分。最低分則是23至30歲上班族，工作快樂指數僅4.78分；如以薪酬分類，月薪50,000以上的上班族工作快樂指數最高，有5.74分。最低分是月薪不足10,000的上班族，工作快樂指數僅4.47分。

若以工作地區作分類，最令打工仔滿意的三個上班地點依次是「北區」（5.57分）、「東區」（5.29分）、「大埔區」（5.28分）；而打工仔最不滿意的三個上班地點則是「荃灣區」（4.36分）、「元朗區」（4.50分）、「黃大仙區」（4.67分）。

調查指，上班族頗重視公司有否提供彈性工作選項。（示意圖，GettyImages）

彈性工作安排令員工更快樂

此外，自疫情放緩後，部分公司要求員工重回辦公室工作，亦有的維持彈性工作安排。是次調查發現，公司有「自行選擇工作時段」（9%）及「在家工作」（11%）安排的上班族，其工作快樂指數分別達5.77分及5.31分。相反，公司沒有任何彈性工作安排的上班族（76%），其工作快樂指數只有4.83分，可見上班族頗重視公司有否提供彈性工作選項。

打工仔快樂與否，亦與工作時數息息相關。根據調查，每周工作時數多於60小時的受訪者（7%），工作快樂指數僅3.67分。而每周工作時數少於40小時的受訪者（12%），工作快樂指數達5.45分。反映工時與上班族工作快樂指數成反比，工時越長，快樂指數越低。

即使下班後，有56%上班族表示仍需回應工作訊息或電郵，其工作快樂指數為4.67分。而不需要在下班後工作訊息或電郵的人（44%），其工作快樂指數較高，有5.34分。

46%打工仔因工作壓力失眠

從調查中發現，上班族平均工作壓力指數高達6.88分，與去年6.9分相約。有91%上班族在過去三個月都出現不同程度的壓力徵狀，例如超過6成受訪者（61%）曾有「容易疲累」的情況，有逾一半人有「失眠」（46%）、「不想應酬，只想獨自一人」（45%）及「頭痛」（44%）狀況。當打工仔出現情緒問題時，僅有13%人選擇尋求醫生意見，較去年比率增加2%，反映香港上班族開始重視精神健康問題。