騰訊股價低位彈4%！　首季業績料多賺逾26%　創「強監管」來最大

中資科網股踏入首季業績期，京東（9618）率先放榜，公布首季業績扭虧轉盈賺近62億人民幣（下同），經營溢利更大升1.66倍。兩大科網龍頭股騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）亦於本周接力放榜。市場預期騰訊首季盈利中位數323.75億元人民幣，料按年升逾26%，有望創下2021年內地科技行業「強監管時代」以來，最強盈利增幅。



業績前股價貼近今年低

騰訊將於周三（17日）公布今年首季業績，綜合市場預測，騰訊2023年首季非國際財務報告準則純利料介乎310億至372.65億元人民幣，按年升21.4%至45.8%。料成為自2021年第二季、即內地收緊監管以來，最強勁增幅。不過，更能反映集團業務復甦進展的總收入表現，市場料僅得約7%的單位數增幅，主要靠遊戲及廣告業務帶動。

艾德證券期貨聯席董事陳政深指出，對騰訊收入前景不至於太樂觀。（訪者提供）

在業績公布前，騰訊股價反覆向下，跌至貼近今年低位約320元後，今日方見明顯反彈，單日抽高約4%，收市報341.2元。

艾德金融聯席董事陳政深接受訪問時指出，騰訊股價在業績前未見太大動力，主要因為市場對其收入前景不至於太樂觀。今日股價反覆下跌至貼近320元左右，才觸發明顯的技術性買盤吸納，帶動股價倒升收市。

受惠新版號審批 遊戲料貢獻逾30%收入

收入方面，市場預期今年首季收入約1456億元，遊戲業務仍然為主要引擎，受惠內地的網狀遊戲版號發放常態化，以及遊戲流水改善。騰訊手頭多個重磅遊戲已獲發版號，包括電腦遊戲《無畏契約》（Valorant）、《命運方舟》（Lost Ark），以及手遊《寶可夢大集結》（Pokemon Unite）等，有機會帶來新增長動力。中信證券預計2023年第一季度公司遊戲業務營收475億元，按年增長8.6%，其中移動遊戲業務（含社交網絡遊戲業務）營收448億元，按年增長10.9%。

騰訊手頭多個重磅遊戲已獲發版號，包括電腦遊戲《無畏契約》（Valorant）、《命運方舟》（Lost Ark），以及手遊《寶可夢大集結》（Pokemon Unite）等。中信證券預計2023年第一季度公司遊戲業務營收475億元，按年增長8.6%，（資料圖片）

除了遊戲業務以外，視頻料成另一焦點。微信視頻號（影音號）推動商業化後，去年第四季廣告收入已突破10億元。高盛指出，視頻號正維持提升廣告庫存，而且微信擁有獨特生態，有助騰訊廣告業務較行業更快重拾升軌，該行估計視頻號今年廣告收入可達110億元，集團整體廣告收入首季則按年提升22%。

陳政深指出，相信騰訊今年盈利可以受惠視頻及遊戲收入等帶動，要達到雙位數增長機會高。不過，只能稱為是「盈利增長的正常化，距離昔日的高增長時代仍有好大距離」，畢竟收入增長僅得單位數，反映業務受到內地宏觀經濟未完全復甦，以及對遊戲及視頻內容高度受限制所累。

陳政深認為，AI技術發展是大勢所趨，不過在研發過程中，需要大量用戶參數的使用及分析，然而，內地對數據運用的法規監管嚴格，科企在推動研發創新上會面對很大掣肘。（資料圖片）

AI成焦點 關注數據研發限制

另外，值得注意的是AI業務的研發及商業使用。因為自從今年ChatGPT橫空出世以來，令人工智能成為各大科網企業的必爭之地。騰訊早前介紹，正在投資於人工智能的能力和雲基礎設施，旗下騰訊雲新發布面向大模型訓練的新一代HCC(High-Performance Computing Cluster)高性能計算集群，整體性能較過去提升3倍。集團總裁劉熾平表示，AI以至基礎模型技術令人振奮，對騰訊業務增長有放大作用，公司一直有利用AI技術以提升各種業務效率。

陳政深認為，AI技術發展是大勢所趨，不過在研發過程中，需要大量用戶參數的使用及分析，然而，內地對數據運用的法規監管嚴格，科企在推動研發創新上會面對很大掣肘。