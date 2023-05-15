人行︰貨幣政策要精準有力　節奏平穩

人民銀行發表首季中國貨幣政策執行報告，提到穩健的貨幣政策要精準有力，總量適度，節奏平穩，搞好跨周期調節，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配。

人行表示，當前中國經濟社會全面恢復常態化運行，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力得到緩解，經濟增長好於預期，市場需求逐步恢復，長期發展還具有市場規模巨大、產業體系完備、人力資源豐富等優勢條件。但也要看到，國內經濟內生動力還不強，需求仍然不足；全球經濟增長趨緩，通脹仍處高位，主要央行政策緊縮效應顯現。

人行又稱，下一階段，要着力支持擴大內需，為實體經濟提供有力、穩固支持，兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，提升支持實體經濟的可持續性。關注物價走勢邊際變化，引導穩定社會預期，支持構建糧食、能源等保供穩價體制機制，保持物價水平基本穩定。繼續深化利率市場化改革，完善央行政策利率體系，持續發揮貸款市場報價利率改革效能，發揮存款利率市場化調整機制的重要作用，保持利率水平合理適度。

關於宏觀經濟，人行報吿提到，未來幾個月受高基數等影響，CPI將低位窄幅波動。今年5-7月CPI還將階段性保持低位，主要受去年同期CPI升幅基本在2.5%左右的高基數影響。但要看到，隨著基數降低，特別是政策效應將進一步顯現，市場機制發揮充分作用，經濟內生動力也在增強，供需缺口有望趨於彌合，預計下半年CPI中樞可能溫和抬升，年末可能回升至近年均值水準附近。