北向互換通｜開通首日27家境外機構參與交易　涉82.59億人民幣

港交所表示，互換通上線儀式於今日（15日）上午在北京、香港兩地線上線下同步舉行，香港與內地金融衍生品市場互聯互通機制正式開通。互換通初期先行開通北向互換通，中國外匯交易中心、銀行間市場清算所股份有限公司、香港交易所集團旗下的香港場外結算有限公司共同支持境內外機構開展首日北向互換通交易。

港交所又稱，作為香港與內地市場互聯互通機制的最新里程碑，互換通業務受到境外投資者熱烈歡迎，開通首日共有27家境外機構通過互換通達成在岸人民幣利率互換合約的交易，涉及名義總值約82.59億元人民幣。

債券通是中國債券市場對外開放的里程碑，推動內地與香港更緊密地交流合作。2017年推出後，國際投資者持有中國債券資產規模不斷上升，已從2017 年 6 月 的0.8 萬億元人民幣，增長至 2022 年 12 月的3.4萬億元人民幣。

互換通的推出，將為國際投資者提供更加精准、高效的人民幣利率風險對沖工具，吸引更多國際投資者參與中國債券市場，進一步提升中國債券市場活力，鞏固香港國際金融中心地位，推動中國金融市場對外開放和人民幣國際化進程。

香港特別行政區行政長官李家超，中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝，國務院港澳事務辦公室（港澳辦）副主任王靈桂，香港證券及期貨事務監察委員會行政總裁梁鳳儀及香港金管局總裁余偉文出席並先後致辭。中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任尹宗華，香港特別行政區財政司司長陳茂波及香港財經事務及庫務局局長許正宇和國務院相關部委，中國外匯交易中心、銀行間市場清算所股份有限公司、香港交易所等參與互換通項目建設的金融市場基礎設施服務機構，以及市場機構有關人士出席儀式。