加密貨幣交易平台需要保持「長期穩定」

根據《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例》指引，香港虛擬資產服務提供商（VASP）發牌制度將於6月1日正式實施，香港虛擬資產行業即將迎來全新里程碑。監管體系愈發明晰，意味著過往因為沒有規則而野蠻生長，並可能嚴重侵害投資者利益的交易平台或將進行業務整改甚至是搬離香港。因此，無論是對於監管、行業還是投資者來說，「長期穩定」的加密貨幣交易平台顯得格外重要。



「長期穩定」的平台能夠為監管提供有效抓手。在監管的視角下，「長期穩定」的平台能更好地滿足監管連續性及穩定性，通過提交建議等互動方式協助監管部門全面掌握行業風險狀況，為完善法律法規提供參考依據。監管與市場主體形成信任是相對漫長的過程，需要雙方保持長期交流，專注於香港本土市場且積極配合政策要求的平台自然具備先天便利條件；同時，擁有良好的政商合作經驗及參與法治建設經驗等均可被視為監管所需「長期穩定 」 平台的重要特徵。

「長期穩定」的平台能夠為行業貢獻長期價值。如果平台以犧牲投資者利益為代價追逐短期利益最大化，不僅自身無法自保，還會將整個行業拖入泥沼。加密貨幣前景廣闊，在行業的視角下需要各平台聚焦行業發展大格局，推動產業鏈互惠合作，從而推動行業蓬勃發展，以創造更大價值。

「長期穩定」的平台往往不急功近利，確立至少以數十年為周期的業務規劃，有極大意願和能力挖掘行業潛能，例如探索加密貨幣在零售業、跨境貿易乃至房地產領域的應用，目的是讓更多用戶接受及認可加密貨幣，從而形成良性的加密生態循環，在此過程中，平台也能夠順其自然地獲得更大的發展機遇。

「長期穩定」的平台能夠為投資者帶來可靠保障。目前，部分加密貨幣已成為主流資產配置的選擇之一。但多數投資者在投資的過程中缺乏甄別能力，導致被部分弱監管或無監管的平台收割。從投資者的視角來看，無論加密貨幣抑或是股票及理財等，追求穩健的投資者均以保證資產安全為底線。對比多地經營，平台若能夠將企業總部設立於香港，且僅在香港一地持牌經營，則其更為看重當地市場需求，將更積極努力為投資者提供更高質量服務；若平台能實現全面本土化營運，如核心團隊成員均為香港公民，也就更能夠深入了解本地市場，其提供的產品適合度則更高及更接近投資者預期。

目前，港府從政策到營商環境均不斷向全球加密貨幣企業釋放積極信號，從業者對申請香港虛擬資產相關牌照並在香港開展合規業務的熱情不斷升溫。已有數十家企業明確表示正在積極籌備牌照申請相關事宜。其中，由雲賬戶大灣區科技（香港）有限公司（雲賬戶香港）負責營運管理的Accumulus加密貨幣交易平台逐漸走入公眾視野，相較於行業先行者，Accumulus可能並不突出，但其積極擁抱政府監管及聚焦加密貨幣未來30年的行業價值，以及其堅持香港一地經營的理念，與當前監管所需、行業所需及投資者所需的「長期穩定」平台極為相近。據悉，雲賬戶香港由雲賬戶技術（天津）有限公司（簡稱雲賬戶）於香港註冊成立，經內地政府審核獲批逾11億港元境外投資額度，以香港為其唯一的境外業務總部。雲賬戶是中國500強企業，同時也是中國最大的網上人力資源服務企業，於2022年營收近1,100億港元。

加密貨幣的行業發展需要堅持長期主義，交易平台更需要堅持「長期穩定」， 為監管、行業及投資者創造價值。我們份外期待加密貨幣行業在香港監管體系之下能夠創造出更多應用場景，贏取更為廣泛的用戶認可，實現更高的社會價值。

(資料及相片由客戶提供)