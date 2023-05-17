保誠：疫情改變人成功定義　近6成港人認為積蓄夠用至80歲或以上

保誠與Economist Impact的報告發現，疫情改變了人對於人生成功的定義，有近半亞洲受訪者表示，目前最大的願望是與家人共度更多時光，相較疫情前則可能為事業成功等其他願望。

報告並發現，僅有半數香港受訪者（52%），滿意現時的財務狀況，而近五分之三的受訪者（59%）認為，自己會有足夠的積蓄，以應付活到80歲甚至更長壽的開支。

報告指出，隨著亞洲人口老化，退休後的財務保障令人擔憂。以香港為例，財務需求是延長工作生涯的主要動力。有三分之一的亞洲受訪者表示，有定期向退休基金供款，以改善財務狀況。調查所得亦顯示，許多人正在尋求收入來源多元化，例如超過三分之一的受訪者（35%）投資股票及債券，以累積更多儲蓄及退休基金。與此同時，三分之一的受訪者（31%）正在參與風險較高的投資，例如非同質化代幣（NFT）及加密貨幣等另類數碼資產。

三分之一受訪者參與NFT及加密貨幣等風險投資

該報告對亞洲13個市場中5,00 名居民進行調查，顯示近七成受訪者（68%）近年對人生成功的定義有所改變。許多受訪者（43%）認為疫情是重新評估優先事項的關鍵因素。五年前，事業成功可能是他們的首要願望，而現在與家人共度更多時光，已超越財務、事業甚至個人健康願望,成為生活滿意度的決定因素。在人們的優先事項當中，保持情緒和心理健康的排名亦有所上升,由五年前排名近底上升至現時的第二位。

該報告亦向政府、僱主、非政府組織及其他社會持份者提出多個建議，以促進市民的福祉。因應長壽的趨勢，亞洲各地的政府可幫助不同年齡的市民學習新技能，並鼓勵他們採取更健康的行為和生活方式。獲取新技能有助延長事業、保持生產力，並滿足長壽的財務需要。

報告亦建議，公司考慮實施家庭友善的政策及福利，讓員工有更多時間陪伴和照護家人。此舉有助僱主招募及挽留所需人才。