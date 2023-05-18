許正宇︰前海是深港兩地兄弟城市合作重要平台

財經事務及庫務局局長許正宇今日（18日）率領香港金融業界代表團，出席在深圳舉行的「金融支持前海30條」深港推介對接活動，探討如何落實相關政策措施，加強深港金融合作，共同推動粵港澳大灣區高水平發展。

活動安排包括推介前海營商環境、介紹《關於金融支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放的意見》（《意見》）提出的30條新措施發布情況、深港金融機構代表分享「金融支持前海30條」有關落地方案，以及介紹前海外商投資股權投資企業（Qualified Foreign Limited Partnership， QFLP）試點優化。

許正宇表示，香港是連接內地與世界的重要橋樑，深圳是國家改革開放的前沿陣地，也是驅動發展的引領者；而前海是深港兩地兄弟城市合作的重要平台，也是粵港澳大灣區建設的重要支點。

他說：「我們希望通過這次活動，能夠更深入地了解前海的發展規劃和政策優勢，更廣泛地與深圳的政府部門、監管機構及金融同業建立聯繫和合作，更有效地推動深港金融合作的實質性進展，更積極地參與粵港澳大灣區的建設。」

中央財金部委和廣東省人民政府於今年二月聯合發布《意見》。《意見》提出30條金融改革創新措施，涵蓋範圍包括民生領域金融、金融市場互聯互通、現代金融產業發展、促進跨境貿易和投融資便利化、加強金融監管合作等。這次推介對接活動提供平台，讓兩地政府、監管機構及業界共議《意見》發布的措施，並商討具體落實方案。