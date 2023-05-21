揭阿里騰訊盈利高增長古惑位　富途App下架港交所受難?｜鄭昆侖

黃金價格近日跌穿每盎士2,000美元水平。過去幾週金價在2,020至2,080美元的水平上落，但是當恒指公司在5月12日宣佈將紫金礦業（2899）納入恒生指數之後，金價隨即由2,020美元跌至1,979美元水平。上週筆者指出恒指公司其實在「反向」看好美元,似乎慢慢應驗。自從5月12日起，美元/人民幣匯率亦由6.96升至7.02水平（等同人民幣貶值、美元升值）。另外，近日比較上多人在談論中國內地的年青人就業情況以及阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）等中資科技股的首季業績。

比亞迪（1211）、阿里巴巴（9988）、京東（9618）：推高中國年青人失業率的因素？

近日多家中資科技巨頭所公佈的首季業績,大方向而言離不開「低本地收入增長、高盈利增長」的格局。阿里巴巴的總收入僅按年上升2%（其中,淘寶以及天貓等中國電子商貿收入甚至下跌3%）,但是核心純利仍上升38%。

受惠推出補貼（自從3月初）而搶阿里巴巴生意，京東的首季收入仍微升1%,核心純利大升90%。

至於騰訊,集團在首季的總收入僅按年上升3%，而核心純利上升10%。至遊戲收入方面,內地的收入僅上升6%，而國際收入則上升25%。騰訊所面對的情況是內地遊戲課金收入呈緩慢勢頭,但是快速的國際遊戲收入似乎未有帶動相應的盈利增長。

無論如何,上述3家中資科技巨企的低收入增長但是偏高盈利增長，在指出企業在成本控制方面亦「不遺餘力」。除了令比較上年資較深的員工「提早畢業」之外,不少科技企業近年亦大幅減少聘請年青的員工。

類似的情況也應該發生於製造業以及金融業等行業。近期電動車製造商比亞迪正式確認在越南設廠。換句話說，比亞迪以及相關的零部件供應商已減少在中國的投資,亦跟隨區內供應鏈的轉變，在越南等地設廠。

近日亦有新聞報導某上海的銀行疑大幅減薪惹員工不滿，員工發起集體罷工抗議。有傳指有銀行的員工的月薪由2萬元人民幣大幅降至6至7千元人民幣水平。「唔駛問阿貴」,在大幅削減成本之際該銀行應該不似會大量聘請年輕的員工。

上述的種種例子應該引証了中國官方公佈的4月份年青人城鎮失業率高見20.4%，是有根據的。

港交所最近的股價跌至304港元，相對於今年1月底明顯低了15%。﹙資料圖片﹚

富途、老虎證券的內地交易程式（App)將下架, 為何港交所（0388）會是主要受害者

富途以及老虎證券等中資網上經紀商，上週亦宣佈在中國內地交易程式（App)會下架。以富途為例,過往一直有不少內地投資者透過Money plus (富途大象財富）等平台投資離岸（ Offshore） 資產,包括港股、美股。同時,他們亦可以透過這些平台將資金作出跨境轉移。

長話短說，相關影響應該是流入港股市場的資金會減少,而且中國內地投資者偏好的在美國上市中概股亦會受到負面影響。

事實上,5月19日的港股大市成交約為952億港元。近期的900至1,100億港元大市成交水平亦明顯低於2023年首季（1,280億港元）以及低於2022年首季（1,470億港元）的平均水平。

因此,如果說港交所（0388）將會受累於相關趨勢，亦不為過。港交所最近的股價跌至304港元，相對於今年1月底的359港元水平明顯低了15%。

儘管港交所的CEO近幾個月認為本港IPO活動會回復增長,而且中國已經通關復常,但是似乎投資者對港交所的前景並不是很有信心。

至於留在港股市場的投資者，在大市成交量以及流入資金不太多的情況下，跟隨市場的概念進行炒賣未必很有利。相對而言，尋找非週期性（注：銀行、地產、REITs屬高週期性行業）而且現金流穩定的收息股，這種做法比較上可取。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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