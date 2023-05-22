滙豐環球研究料本港利率持續高企　恒指下半年好轉　上望22490點

美國債務上限問題持續發酵，距離6月1日違約限期，尚有不到兩周的時間。滙豐環球研究亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主管范力民指，相信國會不會任由政府債務違約，現時仍估計談判可以化解分歧，因而不會對環球經濟產生長期影響。利率方面，由於美國通脹仍高於目標，認為美國聯儲局不會在明年年中前減息，香港利率因此會持續高位一段時間，不會很快下降。



中國近期工業生產及投資等多項經濟增長未及市場預期，恒指本月二萬點上下浮沉欠缺明確方向，滙豐證券策略亞太區主管林傳英指出，港股的表現受到內地經濟增長，以及美國的國債收益率所左右。現時預期美國加息周期即將結束，將推動美國的國債收益率逐步下跌，港股下半年有望造好，予今年恒指目標22490點。

現時預期美國加息周期即將結束，將推動美國的國債收益率逐步下跌，港股下半年有望造好，予今年恒指目標22490點。（資料圖片）

上調內地今年GDP增長至6.3%

內地經濟逐步增長，亦將支持恒指向好，滙豐環球研究大中華區首席經濟師劉晶表示，將今年中國經濟增長預測上調至6.3%；明年料有5%，認為本土消費仍是內地經濟復甦的主要動力，估計今年消費有雙位數增長。

本港方面，內地旅客恢復出行，帶動本港的消費市道向好，估計內地客到訪數量有望恢復至疫情前同期水平，將今年香港經濟增長預測上調至5%。

人民幣近期走低，兌美元跌穿「七算」，滙豐亞洲外匯分析主管周淑芬指出，今年人民幣走弱，受到中美利差、經濟增長信心、出口表現放慢等因素影響。不過，倘若下半年中國經濟一如預期持續增長，相信人民幣兌美元有望回升至約6.8水平。