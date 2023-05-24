美債上限談判無功還　港股現「死亡交叉」　專家籲保守︰寧揸現金

美國債務上限危機，6月1日是「硬死線」，不過白宮與眾議院議長麥卡錫在內的國會領袖談判陷入僵局，雙方對如何控制財政赤字仍然有重大分歧。投資者拋售部分短期美國債券，一個月期的國債孳息率曾經逼近6厘，創新高。受到外圍氣氛影響，港股連挫兩日正式出現「死亡交叉」，分析師估計恒指繼續尋底機會較高，料跌至今年低位18800點水平。



國防預算分歧大

美國債務上限爭議糾纏多時，起初總統拜登揚言可在上周六達成共識，更提前離開日本G7會議趕回白宮處理，卻最終無勁而還，雙方目前對如何控制財政赤字仍然有重大分歧。「死線」逐步逼近，美國財政部長耶倫警告，最早6月1日政府資金將告罄，可能沒有足夠資金來支付所有賬單。市場擔憂兩黨政治爭辯若不及時取得化解，會令到美國政府出現技術性違約，政府需停發公職人員薪水。

現時美國兩黨的主要分歧，是白宮建議十月開始的下一年度凍結財政開支，包括國防；但控制眾議院的共和黨要求增加國防預算，同時長期削減社會福利等開支。

美國財政部長耶倫警告，最早6月1日政府資金將告罄，可能沒有足夠資金來支付所有賬單。（資料圖片）

兩黨的談判進度成為市場焦點，暫時各界仍然預期在「死線」前可以有妥善方案出台。國際貨幣基金組織(IMF)主席格奧爾基耶娃周二表示：「根據以往的情況，美國債務上限磋商總是相當緊張，但總是能找到解決方案，」她稱，「讓我們看看這次將在多大程度上拖到最後一刻。希望我們不用等那麼久。」

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡接受訪問指出，美國的債務上限談判並不是首次發生，根據過往經驗，相信兩黨能夠在「死線」前達成和解。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡指出，李若凡指出，在雙方爭辯不休下，所謂的「死線」仍有機會被推遲。相信在債務談判有結果前，債息仍然會抽高，特別是短期債息。（資料圖片）

「死線」日惹爭辯

不過，認為現時兩黨對「死線」的日子有分歧，雖然耶倫表示6月1日是「硬死線」；不過共和黨卻質疑耶倫虛張聲勢，反指債務上限談判仍有一段路要走。

李若凡指出，在雙方爭辯不休下，所謂的「死線」仍有機會被推遲，美國政府可能假借稅收入帳等理由，延後「死線」日期。因此，短期內市場仍會十分波動，當中美國債息方面，即使美國財政部已經否認考慮推遲支付部分款項，不過部分短期債券仍然遭到拋售，當中一個月期的國債孳息率抽高至5.8厘，創新高，相信在債務談判有結果前，債息仍然會抽高，特別是短期債息。

基金公司貝萊德、領航和PIMCO都警告，在美國通脹受控之前，貨幣政策和金融前景仍然不明朗，擔心美國債市進入動盪的新時代。（路透社）

短債息或再破頂

投資市場最厭惡不明朗因素，大行摩根大通建議減持股票、增持黃金，同時繼續持有現金觀望。基金公司貝萊德、領航和PIMCO都警告，在美國通脹受控之前，貨幣政策和金融前景仍然不明朗，擔心美國債市進入動盪的新時代。

香港股票分析師協會副主席郭思治指出，走勢上「死亡交叉」確認，是明顯的利淡訊號，估計恒指有機會跌至今年新低位，形容「今個5月不但更窮、6月隨時更絕」。（資料圖片）

港股下試今年低

港股亦受到外圍波動因素沖擊，進一步下挫。恒指連跌兩周後，今日挫315點，低見19115點，正式出現「死亡交叉」，即是十天移動平均線跌穿250天線。

香港股票分析師協會副主席郭思治指出，走勢上「死亡交叉」確認，是明顯的利淡訊號，相信港股將反覆中不斷往下尋低位。

再者，大市成交金額持續偏疏，故在買盤薄弱下，只要零碎沽壓持續湧現，已足以令整個大市向下。現時大市負面消息不絕，不但受累美債上限危機，同時人民幣近期下挫至近半年低，兌美元失守七算，沖擊中資股表現，估計恒指有機會跌至今年新低位，形容「今個5月不但更窮、6月隨時更絕」，在投資部署方面，建議「盡可能保守，寧願揸現金。」