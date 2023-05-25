滙豐：6成家長料子女海外升學平均花費265萬　需至少5年時間儲錢

滙豐調查發現，家長如計劃送子女到海外升學，預計平均要花費港幣265萬元，需時最少5年才能累積足夠款項應付開支。



滙豐近日向大約400 名已經或計劃送子女到海外升學的富裕家長進行網上調查，顯示30%的家長計劃讓子女在中四至中六期間到海外留學，32%表示當子女到大學階段才會安排。大約三分之一的家長預期子女會取得碩士或以上學位，平均開支為330萬元。

大多數家長（58%）預計實踐子女海外升學計劃需要花費港幣100至300 萬元，平均開支為港幣265萬元。6成家長認為需要5年或更長時間才能累積足夠資金。然而大部分家長（52%）只在子女負笈前1至4年前才開始準備。

預留家庭每月收入兩成作升學儲備

調查亦發現，受訪者平均將家庭每月收入的21.7%預留作升學儲備；三分之二同意需增加投資並減少非必要支出，但60%的受訪者認為要實現目標仍有一定難度；3成受訪家長會考慮變賣資產或以個人資產進行再融資。

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