調查顯示5成父母為讀幼稚園子女報興趣班　1成受訪家長月花8000元

香港父母對子女教育相當著緊，亦願意為子女報讀興趣班花費。有調查顯示有近1成家長月花超過8,000元，為正就讀幼稚園的子女報讀課外興趣班。不過調查亦顯示，最多受訪父母指出每月只會將1成家庭收入，作為子女長遠教育儲備。



富途公佈「富途子女花費調查報告」，訪問了近1,000名的受訪者，有 50%受訪父母表示會讓小朋友由幼稚園階段開始參加課外興趣班，當中近1成家長更月花逾8,000元為子女報興趣班。調查發現最多受訪的父母每月只會把少於10%的家庭收入用作為子女長遠教育儲備。

不過調查亦發現，近半父母表示並沒有以投資的方式為子女籌備將來長線教育儲備，多以儲蓄為主,，意味父母缺乏長遠周全子女花費儲備規劃。

2成家長為子女報讀最少3個興趣班

現時不少家長視子女課外活動的學習為增強他們競爭力不可或缺的一環。調查指出，基本上每個家長都會為子女安排課外興趣班，逾2成家長更為子女報讀至少3個興趣班，其中以編程和機器人或科技類 （57%）及投資理財類的興趣班大受家長歡迎（38%）。

調查中反映父母在考慮投資子女教育基金時，最高關注因素為投資計劃的回報及靈活性，選項佔比分別為 63%及 53%。至於，風險也成父母另一的關注點，其選項佔比逾4成。