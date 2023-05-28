Nvidia晶片展望　帶旺半導體股 受惠AI科企起碼20間｜鄭昆侖

富途等網上證券商在中國內地的交易平台下架的因素，或間接地拖累了上週港股的市場氣氛。過去一週，恒指從19,450.6點下跌至18,746.9點,亦跌穿19,000點的心理關口水平。手機公司小米（1810）公佈了首季業績,毛利率回升的有利因素，扺消了手機銷量下跌（尤其是印度市場）的利淡因素。上週小米股價下跌3.4%（10.5港元）,亦算是「優於」聯想（0992）的表現。受到季度業績疲弱的影響，個人電腦公司聯想上週股價下跌8.6%（7.14港元）。

有留意海外科技股票的朋友，近日應該知道AI相關晶片的強勁需求展望令Nvidia（美股：NVDA）的股價在過去一週大幅上升24.6%（389.46美元）。好幾隻在美國上市的半導體股份上週也上升7%至20%不等。

Nvidia的AI晶片展望，帶旺環球半導體股票表現

截至2023年4月底的3個月（即24財年首季）,Nvidia的收入按年下跌13%，但是按季上升19%。AI相關的GPU(例如是生成AI類別)的強勁需求,開始扺消了遊戲晶片（包括Cryptocurrency挖礦GPU）的弱勢。

管理層也為24財年第2季大幅調高了收入以及毛利率預測。儘管自從Microsoft (美股：MSFT)在23財年第1季業績公佈時已指出會續漸將AI元素（即ChatGPT)融入集團旗下的多個主要服務範疇,但是過去幾週海外市場仍擔心歐美經濟放緩以及亞太區地緣政局因素。

直至5月24日收市後Nvidia發出了AI晶片強勁展望的訊息之後,市場再度認真地重視相關的「錢途」。

過去9個月內推介的半導體股份，幾乎全部報捷

值得留意,作為一家無晶圓半導體（Fabless IC）企業, Nvidia是極為依賴有能力生產先進晶片（Advanced Chipsets)的代工廠。毫無疑問,台積電（TSMC）是少數有能力乎合Nvidia高階晶片（例如是7nm、5nm、3nm）要求的代工廠商。

連同其他涉及「剛需」的AI科技巨企（例如是Alphabet、AMD)，AI晶片的發展很可能為台積電的2023年業績打了一劑強心針。

5日26日台積電ADR(美股：TSM)的收市價高見103.2美元，亦是大幅高於2022年10月14日的股價水平（63.9美元）。本欄在2022年10月16日（週日）首次指出台積電的股價離底不遠（原文《「末日論」未能「整死」英鎊瑞信 台積電可以幸免嗎？》）。

有人可能會認為大升過後的Nvidia現時「高追」的風險並不細，同時也有人會認為台積電涉及地緣政局因素。只不過,筆者想指出的是真正可以受惠AI勢頭的優質股份（包括AIaaS、AI Cloud、半導體）其實不會少過20隻。重點是,投資者是否有心去發掘以及研究而已。

除了台積電之外,本欄在過去多過有介紹過2隻半導體股份的業務前景，包括一隻Fabless IC半導體巨企、以及一隻半導體設備生產商。有興趣的朋友不妨翻查之前刊登過的文章。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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