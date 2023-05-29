GUM：5月強積金人均蝕2660元　中港股票表現最差

強積金顧問GUM表示，截至 5 月 23 日，5 月強積金回報表現微跌，錄得人均負回報 2,660 港元。 整體股票基金在 5 月份下跌，當中大中華和香港股票基金繼續是表現最差的股票基金，主因相信受全球對中國出口產品需求疲軟的拖累。而保守基金繼續受惠於息率維持於高位，持續錄得穩定正回報。

保守基金持續錄得穩定正回報

中國 4 月製造業 PMI 指數從 3 月份的 51.9 降至 49.2，自 12 月以來首次低於 50大關，新訂單、新出口訂單和製造業就業分項指數均低於 50。中國 4 月財新製造業採購經理人指數從 3 月的 50 降至 49.5，工廠產出自 1 月以來首次出現收縮。 加上 4 月進口只錄得 2052.1 億美元，按年下降 7.9% ，外貿復甦動力弱。

混合資產基金部份資產投資於債券，而固定收益基金表現為5 月三大指數中最好，故此跌幅比股票基金少。

積金局：成員不應以短期投資的方法處理

積金局回應表示，於坊間經常每月發表強積金投資升跌的數字，計劃成員須知強積金是跨越超過四十年的長線投資，透過「 平均成本法 」，以定期定額的方式進行投資 。 強積金是長線投資，計劃成員不應以短期投資的方法處理，無須預測最佳的入市時機，亦不應捕 捉市場 。長時間投資有助「 拉勻 」購入單位的成本，緩和短期市場波動對投資的影響。

至於缺乏投資知識和時間管理強積金的計劃成員，可考慮 一個便捷的現成投資策略，預設 投資策 略( D IS, 俗 稱「 懶 人 基 金 」)。預設投資策略分散投資於環球股票及債券市場，加上「隨齡降險」的自動調節機制，可以有效減低風險。此外，預設投資策略亦設有收費 上限 。