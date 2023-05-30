消費券｜中銀BoCPay賞100元現金及5000元理財優惠　舊客都有份

中銀香港全新及現有客戶成功以BoC Pay領取第二期消費券，可享100 元「現金賞」及總值高達5,000 元「加碼理財賞」，覆蓋定期存款、信用卡、外幣兌換、 保險及跨境匯款等服務。客戶更可以低至1 元閃購價搶購精選超值產品，以及於超過 40 個熱門商戶消費滿50元即減5元。

中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，中銀香港全力配合落實第二期消費券計劃，期望透過一系列消 費和理財優惠，持續支持本地經濟復甦。

如客戶已透過BoC Pay成功領取2023年第一期消費券，且符合 2023 年第二期消費券的資格準則，將可在7月16日自動獲發第二期消費券。若客戶首次以BoC Pay領取消費券，可於6月5日起，在BoC Pay首頁點擊「從速登記」開立消費券賬戶 ， 即可複製特定識別號碼並前往政府消費券電子登記平台，按指示登記使用BoC Pay收取消費券。

「加碼理財賞」優惠包括以合資格新資金結餘1萬元或以上開立港元新資金特優定期存款，可享特優利率優惠；成功兌換外幣達指定累計金額，可享高達2,300元 獎賞；以低至 6 折優惠投保「環宇智選旅遊保障計劃」或 「大灣區旅遊保障計劃」，「目標三年網上儲蓄保 險計劃（港元保單）」可享首年保費折扣優惠，以及有機會享額外500 元超級市場電子現金券；首筆港股、A 股及/或美股交易可享港1元佣金優惠。