領展王國龍：零售市道尚未恢復至疫情前　收購優質項目難度高

領展（0823）在今年3月完成供股集資188億元，令淨負債比率下降至17.8%，管理層表示，在未來12個月內無再融資需要。問及將資金用於收購的進展，行政總裁王國龍指出，要尋找一個能夠提升回報的項目收購不容易，原因是市場上的潛在賣家仍然期望高價出貨，通常是財務有困難的公司才願意減價，因此在收購上會「比較小心咁用錢」。

集團截止今年3月底止全年業績收入按年增5.4%，至122.34億元，物業收入淨額增4.8%至91.98億元。末期每基金單位分派118.8仙，按年少18.7%，因此全年分派按年減少10.3%至274.31仙。績後股價下挫至7個月新低。

領展行政總裁王國龍（圖左）指出，本港消費市道仍未回復至疫情前水平。（陳葦慈攝）

本港物業組合方面，受惠於租用率錄得新高及穩健的續租租金調整，收益及物業收入淨額按年增長5.9%及6.8%。零售資產整體平均續租租金調整率上升至 7.1%。王國龍指出，本港通關後，人流有增長，不過消費市道尚未恢復到疫情前水平。現時物業的租用率達到98%，隨着在疫情期間簽訂的租約逐步到期，由於該批租約的租金會較低，因此未來續租租金將繼續增長。此外他認為停車場的收入增長比較好，相信餘下時間業務有明顯增長。

料財務成本仍會上揚

期內領展財務成本增加74.5% 至17.54億元，乃由於自2022年3月起利率急劇 上升及用於支持新收購項目的負債結餘增加。領展財務總監黃國祥指出，現時集團的融資成本約為3%，在美國加息下，市場預期利率會在高位持續更長時間，相信未來財務成本仍然會上升。