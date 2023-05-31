保監局︰本港首季毛保費總額1472億　按年跌7%

保監局今天（31日）公布2023年首季香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達到1,472億元，相較去年同期下跌7%。

2023年首季長期有效業務的保費收入總額為1,266億元（下跌8.9%），主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為1,097億元（下跌3.2%）；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入為65億元（下跌18%）；以及退休計劃業務，其供款為83億元（下跌47.6%）。有關情況主要是受到2022年同期退休計劃業務的個別交易和個人人壽及年金（非投資相連）業務部分產品的保費支付模式所影響。此外，給付保單持有人的總申索和利益為785億元（上升9.6%）。

同期，長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為470億元（上升10.7%），由新造保單保費為435億元（上升15.2%）的個人人壽及年金非投資相連業務，以及新造保單保費為34億元（下跌25.2%）的投資相連業務所組成。保險公司共發出約16,600份合資格延期年金保單，涉及保費10億元，佔個人業務總額2.2%。

跨境人流恢復正常釋放了壓抑多時的需求，加上去年同期基數較低，2023年首季內地訪客的新造業務保費水平回復至96億元（上升2,686.4%），相等於個人業務總額20.5%。為了方便正確理解這些數字，2019年首季的相應水平為128億元及26.4%。和過往一樣，此客戶群組購買的保單中約97%是以非整付方式支付（即非一筆過支付），終身壽險、危疾及醫療保險分別佔已發出保單份額的56%、33%和5%。

在2023年首季，一般保險業務的毛保費及淨保費分別為207億元（上升6.9%）和125億元（上升4.1%），已償付申索毛額則為75億元（下跌4.7%），整體承保利潤由10.63億元下降至5.13億元。