TVB主席許濤﹕希望盡快恢復派股息　料內地業務比重逐步增加

電視廣播（0511，TVB）今日（31日）舉行股東會，主席許濤指出董事會考慮綜合財務表現﹑投資回報等，決定派息政策，目標是希望將股東利益最大化；又表示其本人也是公司股東，希望可以盡快恢復派息。



對於自稱為「大台小股東大聯盟」多次於網上進行狙擊，許濤指出公司一向重視股東意見，亦已建立完善機制及渠道作收集意見，管理層亦留意到有關聯盟的言論。不過對方從未透過現有渠道與公司接觸，也無法核實對方成員身份及持股數目。

許濤又指出去年內地市場對公司營收貢獻逾20%，為盈利來源之一，料內地業務比重將逐步增加。他亦指出TVB在周三夥拍淘寶舉行香港限小姐為主題的直播帶貨活動，相信直播帶貨業務可持續健康發展。

「大台小股東大聯盟」代表周藝強原計劃出席今日的股東會，可是因為股東授權委托表格（Proxy）出現問題而未能進入。周藝強指出未來會繼續鞭策公司。

TVB﹕無法驗證授權委托表格

公司於傍晚發出聲明，指出針對今日股東大會現場有人士被拒入場一事， 於股東會前確認收到有關於股東大會的授權委托表格。然而公司無法驗證該授權委托表格，原因是表格上填寫的信息與股東名冊上的資料不符，按照公司章程，該表格因此被視為無效。同時被視為無效出席的通知書，已於昨天（30日）辦公時間內以速遞方式送達至申請人於表格上的地址。

TVB又指出，另外根據公司章程第88條，公司規定股東最多可以委任2名代理人出席大會並代其投票。鑒於申請人超越申請限額以及無法驗證授權委托表格，提交的3份代表表格因此被視為無效，不予接受參與今天舉行的年度股東大會。