六絕月港股首個交易日反覆低收　恒地挫逾半成　美團逆市揚2.4%

美國眾議院為提高政府債務上限議案表決前夕，三大指數於周三（31日）均低收，其中道指更失守33000點。亞太區股市今日（1日）早則表現個別，其中日股升逾200點，重上31000點。



【16:34】

今日為六絕月首個交易日，縱使大市在內地財新製造業採購經理指數（PMI）帶動下，曾一度重上18400點，可是升勢未能持續之餘，最終仍要低收。大市交投續逾千億元。

恒指收市報18216點，跌17點，國指跌13點，報6149點，科指升4點，報3630點，成交額為1,285億元。

地產股疲弱，恒地（0012）跌5.4%，為今日表現最差藍籌，新世界（0017）跌2.5%，新地（0016）跌0.9%。

內房股普遍低收，碧桂園（2007）跌2.8%，龍湖（0960）跌3.7%，潤地（1109）跌0.9%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.8%，騰訊（0700）逆市升1.5%，美團（3690）升2.4%，京東（9618）升3.3%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.6%，港交所（0388）升1.5%。

金礦股上揚，中國黃金（2099）升2.7%，至於將成為藍籌股的紫金（2899）升2.1%。

【15:00】

港股午後一度復升逾200點，惟其後升幅收窄，近2時40分更倒跌，最新報 18,278，升44點。

蒙牛（2319）跌4.8%；恒地（0012）挫4.6%，暫為表現最差藍籌；比亞迪（1211）跌0.9%；阿里巴巴跌0.5%；騰訊升2.3%。

【13:24】

港股升幅午後略為擴大，最新報18406點，升172點，國指升64點，報6227點，科指升79點，報3705點。

藥明生物（2269）升幅擴大至6.1%。

【12:22 】

港股在6月份首個交易日暫擺脫弱勢，半日升149點，同時交易明顯較活躍，成交額達757億元。

恒指中午收市報18383點，升149點，國指升56點，報6220點，科指升71點，報3698點。

科技股今早表現突出，美團（3690）升5.1%，百度（9888）升4.1%，京東（9618）升4.9%，騰訊（3690）升3.5%，網易（9999）升1.4%，阿里（9988）升1.2%。

醫藥股亦獲投資者追捧，翰森製藥（3692）升2%，藥明生物（2269）升5.7%。

工業股上揚，中國宏橋（1378）升3.1%，創科（0669）升3.2%。

金融股方面，友邦（1299）升1.3%，滙豐（0005）逆市跌0.7%。

地產股普遍向下，恒地（0012）跌3.8%，新世界（0017）跌2%，新地（0016）跌1.3%，長實（1113）升2%

【10:24】

港股今早走勢反覆，曾高見18450點，最新報18264點，升30點，國指升8點，報6171點，科指升41點，報3668點。

藥明生物（2269）升5.6%，京東（9618）升5.1%，美團（3690）升4.4%，長實（1113）升3.4%，騰訊（0700）升3.1%。

恒地（0012）逆市跌5.4%，最新報23.5元。

【09:37】

美國眾議院通過提高政府債務上限議案，並即將交由參議院表決，受消息刺激，港股轉升，恒指最新報18272點，升38點，國指升8點，報6171點，科指升12點，報3639點。

【09:27】

恒指於6月首個交易日低開44點，報18190點，國指低開26點，報6136點，科指低開9點，報3617點。

中海油（0883）低開1.2%。

科技股方面，阿里（9988）低開1.1%﹑美團（3690）高開0.6%。

其他藍籌方面，滙豐（0005）低開0.5%﹑領展（0823）高開0.9%﹑恒地（0012）平開。