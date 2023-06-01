滙豐擴新經濟信貸基金至30億美元　首推創投債務融資助初創及科企

滙豐宣佈，提升多項針對香港及內地創新經濟的銀行服務，包括擴大專為初創和科技企業而設的信貸基金規模至30億美元，更在香港推出創投債務融資，在現有的離岸商業融資方案上，為處於發展初期和高速成長的企業提供更全面的資金支持，亦是滙豐首次在亞洲市場推出有關方案。

滙豐將兩項專項信貸基金升級整合為「滙豐新經濟信貸基金」，並加大基金總額至30億美元，同時擴闊重點支持產業，由原來專注於香港和內地的科技、醫療及生命科學行業，延伸至氣候科技、新型工業和消費企業。

支持氣候科技、新型工業和消費企業

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，淨零碳轉型、工業4.0及Web 3.0等概念應運而生，為不同行業和規模的企業帶來結構性轉變，促使他們重新定位，而新經濟企業將在推動經濟增長上扮演領航的角色。隨著香港與內地的經濟日趨融合，香港將繼續充當內地的門戶，將全球資金引入國家的發展重心。

為滿足創新經濟企業在融資方面的需要，滙豐由A輪融資階段開始，包括營運資金和資本開支貸款、財資管理，以及企業融資方案等，務求在企業不同發展階段提供適切的支援。同時將在新經濟信貸基金基礎上，推出創投債務融資，為業務處於發展初期的企業推出切合所需的專屬融資方案，包括在融資方案架構內加入認股權證。

除了融資方案，滙豐也設立專責客戶團隊，為創新經濟生態圈提供專門支援，對象更涵蓋私募基金、創投基金，以及他們所投資的公司。此外，數碼平台「滙豐機匯」等創新服務為企業提供銀行的支援。