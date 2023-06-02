Lululemon首季營收、利潤超預期　年內新增50家直營店

得益於中國業務和貨運成本改善，運動服飾品牌Lululemon（美：LULU）今年首季營收和利潤均超預期，並上調了全年目標指引。受業績提振，Lululemon股價盤後飆13.3%，報372美元。



首季Lululemon營收為20億美元，按年增長24%，高於市場預期。淨利潤為2.904億美元，按年增52.8%，每股收益按年升54%至2.28美元，同樣高於市場預期。

首席財務官Meghan Frank表示，公司在中國銷售趨勢的顯著加速，加上空運費用下降，使其財務業績好於計劃。期內，中國市場的營收按年增長了79%，去年同期由於中國仍受到疫情的影響，Lululemon在中國的71家門店中，約有三分之一的門店關閉了一段時間。

展望2023財年全年，Lululemon上調全年營收目標為94.4億至95.1億美元，每股收益為11.74美元至11.94美元。公司預計第二季度營收將在21.4億美元至21.7億美元之間，按年增長約15%。攤薄後每股收益將在2.47美元至2.52美元之間。

開店方面，公司預計，本財年將新增50家直營店，當中30至35家將開設在國際市場，其中大部分計劃在中國。