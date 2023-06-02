港股洗頹風飆逾700點　收復10天線　科技及內房股表現強勁

美國眾議院已於當地時間周三（31）通過提高政府債務上限方案，而參議院則會在當地時間周四（1日）晚上進行表決。在參議院表決前夕，美國三大指數受惠於聯儲局本月不加息預期升溫帶動，悉數高收，其中道指更收復33000點。亞太區股市今早普遍承接美股升勢上揚。



【16:46】

港股今日一洗頹風，更曾收復19000點，升幅逾800點，並重上10天線（18897點），成交額接近1,500億元。

恒指收市報18949點，升733點，國指升278點，報6428點，科指升193點，報3824點，成交額為1,491億元。

內房股今日表現突出，龍湖（0960）升17.2%，碧桂園（2007）升8.6%，潤地（1109）升9.1%，中海外（0688）升8.3%。

物管股同樣飆竹，碧桂園服務（6098）升13%，華潤萬象（1209）升10.3%，中海物業（2660）升10.7%，世茂物業（0873）升9.5%。

工業股上揚，中國宏橋（1378）升11.1%，信義玻璃（0868）升7.9%，馬鋼（0323）升4.3%。

科技股同樣獲投資者追捧，阿里（9988）升6.7%，騰訊（0700）升6%，美團（3690）升7.8%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.5%，渣打（2888）升3.4%，港交所（0388）升3.9%。

地產股方面，恒地（0012）升4.5%，新地（0016）升3%。

【15:17】

內地股市高收，上證收市報3230點，升25點，深成收市報10998點，162點，滬深300指數收市報3861點，升54點，創業板收市報2233點，升26點。

亞太區股市高收，日股收市報31524點，升376點，台股升194點，報16706點，韓股升32點，報2601點。

港股方面，恒指最新報18973點，756點，國指升287點，報6436點，科指最新報3827點，升96點。

【14:28】

港股升幅進一步擴大，並收復19000點。恒指曾升逾800點，最新報19003點，升786點，國指升295點，報6445點，科指升198點，報3829點。

龍湖（0960）飆逾14%，李寧（2331）升11.%。

【13:18】

港股升幅在午後擴大至近700點，最新報18908點，升691點，國指升265點，報6415點，科指升181點，報3812點。

龍湖（0960）升12%，碧桂園服務（6098）升10.8%。

【12:00】

恒指半日收18,883點，升666點或3.7%。恆生科技指數報3,806點，升175點或4.8%。國指升260點或4.2%，報6,409點。

【11:06】

美國參議院通過提高政府債務上限議案，港股維持逾600點升幅，最新報18831點，報614點，國指升238點，報6388點，科指升163點，報3794點。

【10:33】

港股升幅最一步擴大至近600點，最新報18805點，升588點，國指升222點，報6372點，科指升154點，報3785點。

內房股抽升，龍湖（0960）飆9.7%，碧桂園（2007）升7.9%。

碧桂園服務（6098）升9.4%。

【09:53】

港股升幅擴大至逾400點，恒指最新報18629點，升412點，國指升146點，報6295點，科指升94點，報3725點。

阿里（9988）升4%，騰訊（0700）升3.1%。

恒地（0012）反彈，飆4.5%。

【09:29】

股高開349點，報18566點，國指高開122點，報6271點，科指高開96點，報3727點。

騰訊（0700）高開3.9%，美團（3690）高開3.5%，阿里（9988）高開4.5%。

滙豐（0005）高開1.3%，港交所（0388）高開2.3%。

恒地（0012）高開0.6%。