中銀香港助力企業把握大灣區機遇　實現全球資金高效管理

中國銀行（香港）有限公司（「中銀香港」）一直致力為客戶提供優質的金融服務，並積極參與大灣區建設，為企業客戶提供全方位現金管理服務、多元化交易渠道及最新的市場資訊，旨在協助客戶有效管理現金，提高資金運作效率，減少風險及成本。中銀香港乘著大灣區機遇，推出了一系列相關的金融產品和服務，助力香港企業北上尋找商機。



中國銀行集團（「中銀集團」）在大灣區市場擁有領先地位，一直以來為多間跨境公司提供跨境、乃至全球資金管理服務。有關服務不僅為企業解決在經營過程中遇到的資金管理痛點，亦協助企業了解境內資金跨境流動政策，為企業更好地融入國家發展大局。中銀集團致力以專業的現金管理服務，共謀大灣區商機，為企業提供堅實的金融支持。中銀香港亦圍繞全球數碼化趨勢，為客戶打造客製化的現金管理特色方案，加速了企業財務的精細化、系統化及數字化進程，為企業內部管理創造了價值。

中銀香港的現金管理服務可根據客戶自身的財務管理需求和系統規劃定制化，並提供專業的技術支援及風險管理建議，協助客戶強化資金運用策略，優化集團資金在大灣區內流動性，提高經營效益。配合大灣區特色的人民幣創新產品、跨境雙向資金池、境外財資中心等多元化產品及服務，助力客戶在大灣區拓展業務，把握商業機遇，實現共同發展。第一，通過提供多種跨境金融服務，便利客戶在大灣區的金融活動。其次，中銀香港也推出了大灣區商貿融資方案，為客戶提供多元化的融資產品，以支持客戶在大灣區的商貿活動。此外，中銀香港還為客戶提供大灣區商機情報，協助客戶掌握大灣區的市場動態和商機，並提供相應的金融建議和方案。同時，通過中銀香港iGTB數字化交易銀行平台，企業可享全方位現金管理服務，滿足多樣化資金管理需求，在短期內建立全球資金管理平台，快速實現全球賬戶集中監控。

中銀香港一直積極對接國家發展戰略，以金融力量為大灣區金融互聯互通作出貢獻。中銀香港將持續依託中銀集團的全球化及綜合化經營優勢，以專業、強大的跨境金融實力，為大灣區企業提供全面的跨境金融服務，致力成為大灣區跨境金融服務的企業首選銀行。

(資料及相片由客戶提供)