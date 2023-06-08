人性化X科技！AIA首創「3D保障指數」一站式處理保障需要

A.I. 席捲全球各個產業，而一直推動保險科技，不斷創新求變的友邦香港（AIA），就早著先機應用A.I.雲端演算、大數據自動更新以及個人化分析3重科技，於「友聯繫」推出市場首創「3D保障指數」服務，讓客戶可以利用革新的「3D」保障檢視方式隨時了解潛在保障空隙，致力為客戶創造個人化保障新體驗，助大家實踐「健康長久好生活」。「3D保障指數」服務成功得到業界多次肯定，最近更榮獲《香港01》「01企業金勳大獎2022」傑出創新保險科技獎！



友邦香港客戶體驗部總監黃靄敏（左）代表領獎

結合3大嶄新科技 保障空隙一目了然

AIA推出的「3D保障指數」服務致力提升客戶的保障意識，助他們探索個人化的保障需要，以下為你解構「3D保障指數」服務如何透過3大嶄新科技，助你填補潛在的保障空隙！

1.「大數據自動更新」精準分析客戶保障需要

AIA透過「雲端超級數據庫」集中處理包括保單、健康、數碼足跡等不同數據，同時分析客戶動態及無間斷自動更新，細致精準分析不同客戶的保障需要。

2.「人工智能雲端演算」一圖看清潛在保障空隙

嶄新的「3D保障指數」領先業界採用「和您相似的客戶」保障分析，利用人工智能雲端演算比對客戶與其行為模式相似的客戶群在人壽、醫療、危疾、儲蓄及意外5大保障範疇的潛在保障空隙，並於「友聯繫」流動應用程式以「3D」圖像化形式呈現數據，簡潔易明。

• 深Ｄ（保障額深—Depth）：檢視客戶現有的保障額度是否足夠

• 闊Ｄ（保障類別全面度—Diversity ）：檢視客戶現有的保障種類是否全面

• 「家」多Ｄ（家庭成員保障—Dependents）：檢視家庭成員現有保障是否足夠

AIA以人工智能為每名客戶分析理想保障*（圖中的紅色五角形），並將其與客戶的現有保障（圖中的藍色五角形）作對比，以展示當中的保障空隙（圖中的粉紅色部分面積），面積愈大代表客戶的潛在保障空隙愈大，藉此提醒客戶應檢視自身需要而加強保障。

*有關理想保障是根據AIA內部數據，配合人工智能計算和客戶相似的高保障客戶群的保障後所得出。內部數據只包括個人人壽保險(不包括萬用壽險及投資相連壽險)，不包括團體保險和退休金。

3.「個人化分析」照顧你個人實際需要

由AIA龐大及資深的數據科學團隊，透過分析數據及建立傾向模型，深入了解客戶的投保行為，為每位客戶提供個人化的保障需要分析，及展示於AIA熱賣之產品作參考#。再配合財務策劃顧問進行財務需要分析，協助客戶根據需要為自己及家人填補保障空隙。此外，AIA會再參照客戶經分析後的投保行為作意見反饋，無間斷提升演算及分析效能。

#保障空隙分析僅供參考，而不能視作完整的保障需要分析，客戶投保前應考慮自身負擔能力及上述數據以外的因素。相關數據未有計算客戶的保費負擔能力，亦不是保險產品邀約書

1App在手4步輕鬆處理保障空隙

AIA明白客戶希望以更快捷的方法去處理保障需要，因此進一步改善「友聯繫」流動應用程式的功能，令客戶可以一App在手 一站式處理保障需要。客戶只需透過4步就可以即時看到潛在的保障差距、專屬禮遇同埋相關熱賣產品，還有1 click就可以聯繫到財務策劃顧問或者客戶服務專員，為你即時提供專業財務知識，制定適切的財務計劃！

AIA一直『以客戶為中心』，以前瞻視野在保險科技不斷創新求變，提升客戶體驗。立即下載「友聯繫」流動應用程式，了解及體驗『3D保障指數』服務！

^「AIA」、「友邦」、「友邦香港」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）

（資料及相片由客戶提供）