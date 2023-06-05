永明金融料美國再加息兩次　建議可加大強積金債券基金投資

對於下半年市場展望及強積金佈署，永明資產管理（香港）首席投資策略師龔偉怡預計，美國6月及7月會分別再加息一次，合共兩次，每次加息25點子。下半年美國息口會高企一段時間，至第四季至明年首季會出現溫和衰退，明年首季有機會將減息。

在如此息口政策下，她會較看好債券基金投資，特別是高評級的債券，故建議在投資股票及債券基金的同時，可考慮加重後者比例，以抵禦經濟下行風險。不同投資分佈也需考慮成員年紀，臨近退休人士可考慮成數市場基金，而較為年輕的，則可在息口見頂之際，多留意高增長股份。

她指出，過往經驗來看，美國加息周期近完結時，債息向下，會有利科技等高增長股份。而永明金融新推出的另外兩隻基金分別為美國股票及歐洲股票基金，這兩個股市市場周期較短，後者今年以來增長顯著，較美股仍存在折讓，建議目前可分階段吸納。

至於港股基金，她表示，港股市場周期較長，目前估值較便宜，但其受到中美及環球市場影響。近期中國經濟數據表現欠佳，要回升需要政府出台大規模的減息降準政策，內房扶持新措施，以及企業盈利有較大起色，故短線預計需時整固，長線來看可分段吸納。