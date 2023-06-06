耀才料下半年港股反彈有限　降恒指目標至介乎21500至22000點

港股表現可謂跑輸環球主要股票市場，不過耀才證券研究部總監植耀輝出席活動時預料，港股下半年有望反彈。同時該行亦看好旅遊及消費等4大主題。

可是在欠缺「領頭羊」股份下，預料大市反彈空間有限，並將今年大市目標調低至21500至22000點。他亦不看好今年本港新股市場表現。



植耀輝表示港股下半年有望反彈，原年初目標為22,000-22,500點微調至年内目標21,500-22,000點。反彈空間不多因缺乏「領頭羊」股份，亦與市況仍受息口走向、債務上限問題。惟他憧憬內地出台支持經濟措施，以及港股和A股出現估值追落後。

板塊方面，該行看好以下4類主題，分別為旅遊及消費、發電與電力設備、油煤炭及油運相關股及美國人工智能概念股。其中旅遊及消費板塊包括銀娛 （0027） ，新秀麗 （1910） 及普拉達 （1913） ；屬於發電與電力設備的東方電氣 （1072） 及中集安瑞科 （03899） ；以及油煤炭行業的中海油 （0883） 及神華 （1088） 。人工智能方面，近期爆紅的英偉達NIVDIA（NVDA.US） ，以及ASML（ASML.US）與台積電（TSM.US）。

談及IPO市場，植耀輝認為現時港股目前處於低水，成交大減，不利於新股上市。相比起於2020年IPO申請個案「排長龍」，認為今年整體市況要改善，才會有更多IPO在港上市。

受訪者憂人民幣弱勢累及港股

另外，耀才證券近日進行民意調查，收到近3,000份問卷回覆，了解散戶對後市的走勢，發現超過7成人認為港股下半年仍會在20000點以上；而對後市的憂慮，有近4成較為擔心人民幣持續的弱勢，在北水力度受阻下，影響港股的未來的表現。

耀才集團執行董事兼行政總裁許繹彬表示，從民意調查看，可能是由於港股的走勢持續陰晴不定及新股表現令人失望。相比之下，美國傳出銀行倒閉及債務問題等危機，仍無損道指及納指走勢，保持持續高企，因而令投資者轉向投資美股及美期。