畢馬威：內銀淨息差仍存下行壓力　今年或減撥備需留意抗風險能力

內地多家大型銀行今年內第二次下調部分存款利率，畢馬威發布中國銀行業報告稱，內銀淨息差仍存下行壓力，穩住淨利息收入「基本盤」需要多措並舉。另外，今年部分商業銀行可能會適當降低撥備，對於風險抵補能力較為欠缺的農商行而言，出於對未來風險因素的考慮，仍需高度關注其抗風險能力。



今年內銀嚴監管態勢仍將延續

該行報告認為，去年不同類型的內地銀行撥備覆蓋率較上年底均有不同程度的上升。今年以來經濟有序復甦，部分優質商業銀行可能會適當降低撥備計提，回歸常態化發展戰略，此舉一方面可加大對實體經濟的支持力度，另一方面也可使淨利潤保持適度增長。

畢馬威中國金融業主管合夥人張楚東表示，從今年首季公佈的經營指標來看，內地銀行業的經營環境總體向好，規模保持較高增速，盈利水平企穩回升，資產質量和資本充足情況良好。未來宏觀經濟不確定性依舊存在，行業監管持續趨嚴，對銀行業短期業績表現、長期經營能力以及應對未來市場和政策變化的能力提出更高要求，極需開拓發展新局面。

全力服務房地產業「保交樓、保民生、保穩定」

在未來趨勢上，該行報告預計，一方面支持實體經濟高質量發展依然是內地銀行業的首要任務，從金融服務領域來看，製造業、科創企業、綠色發展等仍然是信貸傾斜的重點。由於房地產在國民經濟中的重要支撐作用，金融機構應全力服務房地產業「保交樓、保民生、保穩定」，支持行業向新發展模式轉變。

畢馬威中國金融業審計主管合夥人陳少東表示，預計今年內地銀行業監管堅持主線不改，嚴監管態勢仍將延續，監管政策將繼續引導商業銀行加大對小微企業、科技創新、綠色發展等領域的支持力度，實現金融和實體經濟的良性循環。

製造業、科創企業、綠色發展等仍然是信貸重點

該行報告也指出，相較於其他行業，銀行不僅受限監管對經營指標、經營業務和服務區域範圍的規範要求，也需要承擔更多的支持實體經濟、普惠金融等基礎社會責任。因此銀行的差異化競爭更多體現在如何在客戶經營、產品服務、渠道，以及風控、數字化以及人力資本方面做到更聚焦、更專業、更高效。