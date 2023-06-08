調查｜逾6成受訪企業對今年展望樂觀　80%企業料仍受高通脹打擊

有銀行進行調查發現，有6成受訪企業對今年展望感到樂觀，亦顯示有逾7成企業計劃在未來3年，拓展跨境業務。雖然對前景感樂觀，仍有逾8成受訪企業預料繼續受高通脹打擊。



「2023年大華銀行企業展望研究報告（中小企及大型企業）」顯示，雖然本港企業近面對不少挑戰，但逾6成受訪企業對2023年展望樂觀。

大華銀行研究報告向香港中小企及大型企業合共557名企業東主及高級管理層收集意見，以全面了解香港各行各業當前的營商氣氛、通脹所帶來的影響以及前景展望。

在後疫情時期，本港企業紛紛為長遠的業務增長制訂計劃。受訪企業表示，當務之急是要開拓新客戶群（31%）、降低營運成本（31%）及分散供應鏈（26%）。相對於其他行業而言，科技、媒體及電訊業（72%）對業務的展望最為樂觀，其次是房地產及酒店業（65%）及專業服務業（65%）。

跨境拓展業務意向高企

研究報告亦發現超過7成本港企業有意於未來3年內在進行跨境業務拓展，特別是大型企業，而最受青睞的投資目的地為中國內地（50%）和東盟（39%）。在東盟國家中，新加坡（56%）、泰國（43%）及越南（43%）是最受歡迎的業務拓展目的地。對該些企業而言，跨境業務拓展主要是為了提高盈利、帶動收入增長，以及建立國際品牌聲譽。

5分2的受訪企業認為，跨境業務拓展的最大挑戰為缺乏當地法律、監管、合規及稅務支援（40%）；其他挑戰包括缺乏有關的內部人才和專業知識（38%）、資金不足（37%）以及欠缺對新市場的知識或獲取資訊的渠道（36%）。

大華銀行（香港）機構銀行業務主管吳滿輝表示：「隨著環球經濟在疫情所帶來的不確定性下持續發展，受訪企業對業務展望持樂觀態度確實令人鼓舞。」

批發貿易行業最易受高通脹影響

雖然香港企業對前景樂觀，但近期持續面對各種挑戰。大部份受訪企業預期通脹在未來六個月至兩年內回落，但約83%企業仍然飽受高通脹的衝擊，當中包括營運及原材料成本上漲，以及利潤下降。

在受訪的企業中，85%認為供應鏈管理對業務發展尤其重要。相對於其他行業而言，批發貿易（82%）及科技、媒體及電訊業（74%）最受通脹影響。受訪企業特別指出，供應成本上漲、原材料採購困難及難以預測的客戶需求，都是當前面對的重大挑戰。他們希望更容易獲得資金或補貼（39%）、並為員工提供再培訓或提高技能的培訓計劃（35%），與合適的科技和解決方案供應商建立聯繫（34%）及獲得稅務優惠或退稅（34%）。

香港企業對可持續發展及環境、社會和管治（ESG）的意識仍然很高，超過八成的企業認為可持續發展重要，唯少於一半（44%）的企業已推行可持續發展措施。在推動可持續發展中的領先行業包括專業服務（56%）、製造和工程（52%）及商業服務（48%）。

受訪企業認為推行可持續發展措施有助提升品牌聲譽，讓他們易於與跨國企業合作，同時吸引和挽留人才，並取得競爭優勢。但是，近三分之一的企業認為政府或銀行對可持續發展計劃的財政支援不足。報告亦發現，超過三分之一的企業正在尋找培訓計劃，為配合可持續發展計劃重新培訓，或提升員工的技能做好準備。