新世界旗下創新平台舉行創新挑戰賽　吸引300間初創參加

新世界（0016）旗下支援初創企業的開放式創新平台Eureka Nova，今日舉行「新世界創新挑戰賽2023」，吸引約300間來自外國、內地及香港的初創參加，當中Web3比賽更與以香港為基地的風險創投公司Newman Capital首度合辧，予一眾Web3領域的初創，競逐Eureka Nova及Newman Capital的投資機會，甚至有機會與新世界生態圈下的各種業務合作，推動香港Web3及創科發展。

約300間參賽初創中，有17間入圍今日決賽，當中10間初創於早上參與Web3比賽，其餘7間則於下午參加有關可持續發展的加速器計劃「Impact Kommons」比賽。同時，7間參與Eureka Nova「大灣區加速器計劃」的初創，亦於活動期間展示其人工智能及機械人科技的產品技術。

在Web3比賽中，10間入圍爭冠的初創分別來自香港、加拿大及新加坡，競逐總值160萬港元的投資及與新世界生態圈各種業務合作的機會，最終Web3初創公司Bloom Rewards奪冠。Bloom Rewards是創新的 Web3消費獎勵平台，在銀行和商戶優惠之外，提供使用信用卡在全球合作商戶消費時，賺取加密貨幣和 NFT的獎賞。

新世界發展開放創新平台Eureka Nova主管黃振南表示：「Eureka Nova一直為有潛力的初創，提供與新世界生態圈合作解決商業問題的機會。今屆新世界創新挑戰賽特別以Web3為主題之一，正是為了把握最新科技趨勢，物色具顛覆市場潛力的初創合作，既有助新世界生態圈未來擴展，亦能推動香港Web3及創科發展。」