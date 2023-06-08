周大福去年少賺近2成至54億元　末期連特別息合共1元

周大福（1929）公布截至今年3月底止全年業績，股東應佔溢利為53.84億元，按年跌19.8%，派末期息28仙，另派特別息72仙，全年合共派發股東1.22元。



年內營業額為946.84億元，按年跌4.3%，主業經營溢利按年跌5.6%至94.39億元。

公司指出年內來自內地市場營業額為816.23億元，按年跌6.1%；來自港澳及其他市場營業額為130.61億元，按年升8.8%。

公司亦表示內地市場同店銷售按年跌13.1%，又指出加盟零售點同店銷售按年跌11.2%。香港及澳門市場於年內同店銷售按年升18.3%，其中香港市場同店銷售升幅為36.6%，澳門市場同店銷售跌17.8%。

融資成本按年增335%

公司又指出，年內銀行貸款融資成本按年增加335.4%至2.94億元，銀行利息收入則增加226.4%至2.28億元。

公司亦表示，在今年4月1日至5月31日期間，港澳及其他市場零售值增長64.6%，內地市場零售值增長34.6%。期內內地市場同店銷售按年增長16.8%，港澳市場同店銷售增長61.3%。

公司指出，政府聚焦於提振商業發展， 將有效推動內地、香港和澳門的零售及經濟活動，亦對公司2024財政年度的表現有支持作用。對於主要市場的業務逐步恢復感到十分鼓舞，隨著內地、香港及澳門的同店銷售恢復增長，預計2024財政年度將會是復甦及恢復常態的一年。

公司亦表示展開了重大的品牌革新之旅，以增強品牌對年輕一代消費者的吸引力，長遠提升整體競爭力。旗下品牌HEARTS ON FIRE、Aerial、Lorelei年內均錄得可觀增長。未來公司擴張策略會專注在高質量擴張、提升現有零售網絡的門店效益及提供卓越的顧客體驗。年內，在香港及澳門淨關閉9個零售點，以提升營運效率，並分別於加拿大、新加坡、馬來西亞、泰國、越南及菲律賓開設新零售點。

Mask Lab在疫情爆發初期，搶佔中環華人行的地舖已被周大福承租。（廖雁雄攝）

設立5大策略方針

公司亦於於2023財政年度制定了5大策略方針。這些方針包括：

1) 提升品牌定位，以增加品牌吸引力及建立營業額韌性

2) 加強產品差異化，優化產品組合，同時降低存貨水平及周轉天數

3) 推動數據主導的文化，加速數碼轉型，以優化業務表現

4) 提升營運效率及韌性

5) 培育以人為本文化，加強人才培訓，以支持業務增長