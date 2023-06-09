Tesla據報動員內地供應鏈企業　赴墨西哥建廠

內地媒體消息稱，美國電動車企業特斯拉（Tesla）正在動員不少中國的供應鏈企業，去墨西哥設廠。



內媒《36氪》引述知情人士透露，有供應鏈企業被要求去墨西哥投資建廠，而且Tesla的節奏相當緊迫，廠商也擔心如果不及時響應，會「丟失好幾億的大訂單」。

報道提到，今年以來，已有部份Tesla供應商宣布在墨西哥設廠的規劃。當中，旭昇集團3月底表示將於當地投建生產基地，斥資不超過2.76億美元。該項目5月下旬正式啟動，消息指若然順利，最早明年7月投產。

多間內地產線設備商 已於墨西哥設辦事處

報導又指，多間內地產線設備生產商已經在墨西哥設立辦事處，負責設計、售後配套等業務環節。一間擁有Tesla供應商客戶的設備公司負責人表示，墨西哥現在是投資熱土，甚至有供應鏈公司直接帶著產線工人，奔赴當地設廠。

惟Tesla並未給這些供應商特別的支持，主要還是訂單。有供應鏈人士表示，其公司在墨西哥建廠，已經拿到了Tesla及其他北美客戶的定點，這也是在考察了兩三年之後、最終敲定墨西哥項目的重要因素。

報導引述行業人士稱，有別於內地設廠可獲的土地和金融支持，在墨西哥設廠更多僅能獲得稅收優惠和人才補貼。