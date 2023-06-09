周杰倫概念股｜巨星傳奇突「煞停」招股　消息︰減招股價再上市

周杰倫概念股巨星傳奇（6683）招股期已過，原定下周二（13日）掛牌，但臨時「煞車」，宣布獨家整體協調人經計及當前市況並經公司及售股股東同意後，已決定延遲上市，所有申請股款將不計利息悉數退還予所有申請人，並指仍致力盡快完成。

據消息人士透露，巨星傳奇將於近期重啟招股，此次招股會增加管理層及股東的股票禁售期並根據市場情況調整招股價以讓利二級市場，用以提升投資者信心。

巨星傳奇指出，綜合當前的市場環境以及各項因素，我司以及保薦人、公司股東及承銷商經過慎重考慮後達成一致，決定不計利息退回申請股款，刊發補充招股章程並延遲上市。

公司致力盡快完成全球發售及上市，並預期刊發補充招股章程，更新上市時間表，完成相關程式申請和資料補充。目前公司基本面良好，此決定不會對公司業務造成任何影響，公司相信長期價值並堅持厚積薄發的信念，期待本次的更新安排，能與支持公司的投資人實現多贏。

台灣著名唱作人周杰倫母親葉惠美有份創辦的巨星傳奇，每股招股價介乎5.5至6.3元，一手500股，每手入場費3,181.77元。該股原以招股價範圍下限5.5元定價，以發行1.27億股計，集資額約6.99億元。